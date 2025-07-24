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Посудомойка пахнет? Секреты чистки с содой и уксусом

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2:02
Недвижимость

Неудивительно, что посудомоечная машина стала незаменимым помощником на кухне, но что происходит, если она начинает пахнуть или плохо моет посуду? Причина часто кроется в том, что устройство недостаточно очищено, и внутри остаются остатки пищи, жир и бактерии, что влияет на её эффективность. Своевременная очистка поможет продлить срок службы машины и улучшить её работу.

Посудомоечная машина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посудомоечная машина

Почему важно очищать посудомоечную машину? Постоянные остатки пищи и грязь на фильтре или в других частях устройства снижают производительность. Поэтому специалисты советуют проводить её очистку хотя бы раз в месяц, а если возникают запахи или машина не моет так хорошо, как раньше — чаще.

Что понадобится для очистки:

  • Старая зубная щетка
  • Миска
  • Дистиллированный белый уксус
  • Пищевая сода

Процесс очистки прост и займет всего несколько минут. Начать стоит с фильтра. Если он съемный, извлеките его, промойте и почистите зубной щеткой. Для встроенных фильтров используйте уксус и щетку, чтобы удалить остатки жира и грязи. Также важно очистить дренаж, избавившись от остатков воды, и регулярно протирать внутренние поверхности уксусом.

После очистки фильтра и дренажа можно запустить машину на пустую мойку, добавив 1 стакан уксуса в нижнюю часть машины. Это удалит остаточные загрязнения и запахи. После этого посыпьте дно машины пищевой содой и снова проведите цикл мойки. Это поможет устранить неприятные запахи и бороться с плесенью.

Посудомоечная машина — это устройство, которое требует регулярного ухода, чтобы она продолжала работать на полную мощность. Поддержание её в чистоте с использованием простых средств, таких как уксус и сода, сделает её более эффективной и продлит её срок службы.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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