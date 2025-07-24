Посудомойка пахнет? Секреты чистки с содой и уксусом

Освежаем посудомойку: убираем запахи с помощью подручных средств

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неудивительно, что посудомоечная машина стала незаменимым помощником на кухне, но что происходит, если она начинает пахнуть или плохо моет посуду? Причина часто кроется в том, что устройство недостаточно очищено, и внутри остаются остатки пищи, жир и бактерии, что влияет на её эффективность. Своевременная очистка поможет продлить срок службы машины и улучшить её работу.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посудомоечная машина

Почему важно очищать посудомоечную машину? Постоянные остатки пищи и грязь на фильтре или в других частях устройства снижают производительность. Поэтому специалисты советуют проводить её очистку хотя бы раз в месяц, а если возникают запахи или машина не моет так хорошо, как раньше — чаще.

Что понадобится для очистки:

Старая зубная щетка

Миска

Дистиллированный белый уксус

Пищевая сода

Процесс очистки прост и займет всего несколько минут. Начать стоит с фильтра. Если он съемный, извлеките его, промойте и почистите зубной щеткой. Для встроенных фильтров используйте уксус и щетку, чтобы удалить остатки жира и грязи. Также важно очистить дренаж, избавившись от остатков воды, и регулярно протирать внутренние поверхности уксусом.

После очистки фильтра и дренажа можно запустить машину на пустую мойку, добавив 1 стакан уксуса в нижнюю часть машины. Это удалит остаточные загрязнения и запахи. После этого посыпьте дно машины пищевой содой и снова проведите цикл мойки. Это поможет устранить неприятные запахи и бороться с плесенью.

Посудомоечная машина — это устройство, которое требует регулярного ухода, чтобы она продолжала работать на полную мощность. Поддержание её в чистоте с использованием простых средств, таких как уксус и сода, сделает её более эффективной и продлит её срок службы.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.



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