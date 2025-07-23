Ваша стена в опасности? Уничтожьте плесень с помощью этих доступных средств

Удаление плесени со стен: безопасное использование отбеливателя и моющих средств

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плесень на стенах — частая проблема, с которой можно справиться с помощью простых средств, уже имеющихся в вашем доме. Важно помнить, что если плесень охватывает больше 1 квадратного метра, стоит обратиться к профессионалам для безопасного удаления. Однако если речь идет о небольших участках, вы вполне можете справиться самостоятельно, соблюдая несколько простых шагов

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Покраска плитки в ванной валиком

Как очистить стены от плесени

Приготовьте раствор для очистки

Для этого вам потребуется:

1/2 стакана отбеливателя;

1 столовая ложка жидкого средства для мытья посуды;

1 стакан горячей воды

Смешайте эти ингредиенты в пульверизаторе. Моющее средство помогает раствору дольше оставаться на поверхности и эффективно уничтожать споры плесени

Предупреждения и меры безопасности

Никогда не смешивайте отбеливатель с аммиаком, уксусом или перекисью водорода, так как это может привести к опасным химическим реакциям

Для собственной безопасности следуйте этим рекомендациям:

Наденьте маску типа N-95, чтобы не вдыхать вредные пары отбеливателя

Используйте защитные очки и перчатки

Работайте в старой одежде, которую не жалко испачкать

Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, открыв окна или включив вентилятор. Если в ванной нет окна, включите вентиляцию

Наносим раствор на поверхность

Распылите раствор на пораженные участки стен или используйте губку для равномерного распределения. Начинайте с нижней части стены и двигайтесь вверх, чтобы избежать распространения спор. На гипсокартоне не допускайте чрезмерного насыщения, чтобы не повредить материал. В труднодоступных местах, например, у потолка, используйте приставную лестницу или швабру

Дайте высохнуть

Не вытирайте раствор — дайте ему подействовать. После того как стена высохнет, осмотрите поверхность на наличие остатков плесени или пятен. Если они все еще присутствуют, повторите процедуру

Такой простой и эффективный подход поможет вам избавиться от плесени на стенах, не требуя особых усилий или специальных средств

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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