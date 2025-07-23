Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вулканические извержения превратили Землю в огромный ледяной мир
PDR сохраняет краску автомобиля и повышает его стоимость — Виталий Новицкий
5 способов применения яйцерезки в приготовлении пищи
Такса Джерри попала в Книгу рекордов Гиннесса — 11 крышек за 60 секунд
Почему аквариумная вода полезна для комнатных растений: объясняют специалисты
Пассажирка пыталась захватить самолёт — бабушка вмешалась
Минэнерго России сообщило о росте цен на бензин из-за летнего спроса
Ламинирование, микроблейдинг, ботокс: какие методы коррекции бровей будут в тренде в 2025 году
Ксения Собчак объяснила, за что любит Богомолова

Ваша стена в опасности? Уничтожьте плесень с помощью этих доступных средств

Удаление плесени со стен: безопасное использование отбеливателя и моющих средств
2:16
Недвижимость

Плесень на стенах — частая проблема, с которой можно справиться с помощью простых средств, уже имеющихся в вашем доме. Важно помнить, что если плесень охватывает больше 1 квадратного метра, стоит обратиться к профессионалам для безопасного удаления. Однако если речь идет о небольших участках, вы вполне можете справиться самостоятельно, соблюдая несколько простых шагов

Покраска плитки в ванной валиком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Покраска плитки в ванной валиком

Как очистить стены от плесени

Приготовьте раствор для очистки

Для этого вам потребуется:

  • 1/2 стакана отбеливателя;
  • 1 столовая ложка жидкого средства для мытья посуды;
  • 1 стакан горячей воды

Смешайте эти ингредиенты в пульверизаторе. Моющее средство помогает раствору дольше оставаться на поверхности и эффективно уничтожать споры плесени

Предупреждения и меры безопасности

Никогда не смешивайте отбеливатель с аммиаком, уксусом или перекисью водорода, так как это может привести к опасным химическим реакциям

Для собственной безопасности следуйте этим рекомендациям:

  • Наденьте маску типа N-95, чтобы не вдыхать вредные пары отбеливателя
  • Используйте защитные очки и перчатки
  • Работайте в старой одежде, которую не жалко испачкать
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, открыв окна или включив вентилятор. Если в ванной нет окна, включите вентиляцию

Наносим раствор на поверхность

Распылите раствор на пораженные участки стен или используйте губку для равномерного распределения. Начинайте с нижней части стены и двигайтесь вверх, чтобы избежать распространения спор. На гипсокартоне не допускайте чрезмерного насыщения, чтобы не повредить материал. В труднодоступных местах, например, у потолка, используйте приставную лестницу или швабру

Дайте высохнуть

Не вытирайте раствор — дайте ему подействовать. После того как стена высохнет, осмотрите поверхность на наличие остатков плесени или пятен. Если они все еще присутствуют, повторите процедуру

Такой простой и эффективный подход поможет вам избавиться от плесени на стенах, не требуя особых усилий или специальных средств

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Пассажирка пыталась захватить самолёт — бабушка вмешалась
Минэнерго России сообщило о росте цен на бензин из-за летнего спроса
Ламинирование, микроблейдинг, ботокс: какие методы коррекции бровей будут в тренде в 2025 году
Ксения Собчак объяснила, за что любит Богомолова
Врач заявил об угрозе распространения анаплазмоза из-за теплой зимы
Егор Титов: скандалы вокруг клубов РПЛ омрачили подготовку к сезону
Рецепты: как приготовить куриную и говяжью печень с луком, сметаной и яблоками
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Фермер объяснил, почему нельзя хранить помидоры в холодильнике
Блогер Литвин преподнёс жене Lamborghini Urus на свадьбе при участии Нагиева и Гуфа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.