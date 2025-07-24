Ещё один модный тренд, который вас подведет: почему ёршик в закрытом контейнере — не лучший выбор

Закрытые контейнеры для ёршика нарушают гигиену и способствуют росту бактерий

3:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сейчас ванных комнатах царят минималистичный стиль и эстетика, где каждый элемент интерьера должен выглядеть безупречно. Но, как показал опыт одного эксперта по клинингу, не все модные решения так безобидны для гигиены, как кажутся. Одним из таких "красивых", но опасных решений стало хранение туалетного ёршика в закрытом контейнере с крышкой. Почему это может быть опасно? Давайте разберемся.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигиеничный контейнер для ёршика

Почему крышка для ёршика — не лучшая идея

Тренд, когда туалетный ёршик скрывается в стильной закрытой полке с крышкой, становится все более популярным. На первый взгляд, это удобное и эстетичное решение, которое помогает скрыть "непрезентабельные" аксессуары. Однако, как утверждает эксперт по уборке Эмили Картер, это приводит к серьезным гигиеническим проблемам.

Влага не испаряется: после использования ёршик остается влажным, а если его закрыть в контейнер с крышкой, то из-за отсутствия вентиляции и циркуляции воздуха в этом замкнутом пространстве он не может нормально высохнуть.

после использования ёршик остается влажным, а если его закрыть в контейнер с крышкой, то из-за отсутствия вентиляции и циркуляции воздуха в этом замкнутом пространстве он не может нормально высохнуть. Размножение бактерий: под крышкой создается идеальная среда для размножения бактерий — влага, тепло и отсутствие воздуха становятся катализатором для микробов. Это не только нарушает гигиену, но и может привести к распространению бактерий по вашему дому.

Что говорит эксперт

"Люди должны понять, что туалетные ёршики — это не тот предмет, который можно оставлять без внимания. Они должны заменяться так же часто, как зубные щетки", — говорит эксперт.

Именно поэтому регулярная замена ёршика — это не просто хороший совет, а необходимость, особенно если вы хотите избежать накопления микробов и бактерий в ванной.

Как избежать скопления бактерий

Чтобы избежать всех этих проблем, достаточно следовать нескольким простым рекомендациям:

Меняйте ёршик регулярно: обновляйте его хотя бы раз в три месяца, а лучше раз в месяц. Это предотвратит накопление грязи и бактерий.

обновляйте его хотя бы раз в три месяца, а лучше раз в месяц. Это предотвратит накопление грязи и бактерий. Используйте открытые контейнеры: вместо того чтобы скрывать ёршик под крышкой, выберите контейнер с вентиляцией или ставьте его на открытой полке, чтобы он мог нормально высыхать.

вместо того чтобы скрывать ёршик под крышкой, выберите контейнер с вентиляцией или ставьте его на открытой полке, чтобы он мог нормально высыхать. Поддерживайте чистоту в ванной: протирайте ёршик после использования и регулярно мойте контейнер, в котором он хранится.

Не забывайте о других важнейших деталях уборки

Не стоит забывать, что уборка в ванной — это не только туалетный ёршик. Эксперт также отметил, что стоит обратить внимание на другие предметы, которые могут стать рассадниками бактерий, например, кухонные полотенца. Длительное использование полотенец без стирки может привести к накоплению микробов, так что их тоже нужно менять регулярно.

Кухонные полотенца должны менять как минимум раз в два-три дня, чтобы избежать накопления бактерий.

должны менять как минимум раз в два-три дня, чтобы избежать накопления бактерий. Чистота на всех уровнях: помимо ёршиков, обращайте внимание на поверхности ванной комнаты и другие уборочные аксессуары.

Модные тренды, такие как хранение туалетного ёршика с крышкой, могут выглядеть эстетично, но не всегда хороши с точки зрения гигиены. Закрытые контейнеры создают идеальные условия для роста бактерий, и важно регулярно обновлять такие предметы, чтобы ваш дом оставался чистым и безопасным. Применяйте советы эксперта — меняйте ёршик, следите за чистотой и используйте открытые решения для хранения, чтобы ваш дом был по-настоящему гигиеничным!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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