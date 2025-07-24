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Вдохновляющие идеи для декора: как использовать их без лишних усилий

Природный декор: способы применения дерева, камня и растений в интерьере
4:13
Недвижимость

Интерьер с природным декором всегда кажется живым и уютным, ведь человек неосознанно тянется к тому, что ему близко — к природе. Такой декор наполняет дом теплотой и гармонией. Однако важно не переборщить, чтобы вместо уюта не создать эффект захламленного пространства.

Весенний интерьер
Фото: Designed by Freepik by pvproductions is licensed under Public domian
Весенний интерьер

Что такое природный декор

Природный декор включает в себя не только традиционные материалы, как дерево и камень. В интерьере используются различные элементы природы: растения, ветки, коряги, шишки и даже мох. Всё это в сочетании с другими природными материалами создает атмосферу уюта и единства с природой.

Популярные материалы для природного декора

  • Коралл и ракушки — из них создаются красивые панно, которые придают интерьеру морскую атмосферу.
  • Бамбук — используется для создания ширм, светильников и ваз.
  • Солома — из неё делают картины и рамки для зеркал.
  • Лоза — из этого материала плетут корзины, венки и другие декоративные элементы.
  • Джут — применяется для изготовления ковров, салфеток и ваз.

Декор из растений

Сухоцветы и пампасная трава — два популярных вида декора. Сухоцветы могут быть использованы для создания венков, панно и композиций в вазах.

Пампасная трава, благодаря своим пушистым соцветиям, легко вписывается в любой интерьер и выполняет не только декоративную функцию, но и практическую. Например, напольная ваза с пампасной травой может стать отличной альтернативой тумбочке.

Стабилизированные растения: живые, но без забот

Стабилизированные растения сохраняют свой "живой" вид на долгое время. Эти растения проходят специальную обработку, чтобы не требовать полива и ухода. Популярными среди стабилизированных растений являются ягель, мох и лимонное дерево. Их можно использовать для создания панно или зелёных стен.

Спилы и плетёный декор

Спилы древесины, срезы стволов деревьев, не только выглядят натурально, но и могут использоваться для изготовления настенных часов или журнальных столиков. Плетёные изделия из лозы, бамбука или джута идеально подойдут для стилей бохо или кантри. Из них делают органайзеры, корзины, абажуры и даже вазы.

Роль камня в декоре

Мебельные ручки из натурального камня добавляют в интерьер нотку роскоши. Гранит, мрамор или кварц станут не только функциональными, но и стильными акцентами. Эти элементы органично вписываются как в классические, так и современные интерьеры.

Насекомые в интерьере? Да, это возможно

Для любителей необычного декора, в моде насекомые в рамках. Бабочки, жуки и другие энтомологические экспонаты, высушенные и оформленные в рамки, могут стать ярким элементом в сочетании с сухоцветами и живыми цветами в вазах.

Как выбрать природный декор для разных комнат

  • Кухня — деревянная утварь и текстиль из натуральных материалов.
  • Спальня — тумбы из пней и текстиль с природными мотивами.
  • Гостиная — зелёные стены из стабилизированных растений или журнальные столики из спилов.
  • Ванная — раковины и аксессуары из ракушек.
  • Прихожая — сухоцветы и пампасная трава, которые не требуют яркого света.

Не перегружайте пространство

Чтобы природный декор не стал помехой, важно соблюдать баланс. Достаточно нескольких акцентов, например, столика из спила и венка из сухоцветов.

Важно учитывать стиль интерьера: в провансе и эко-стиле будет уместно много растений, но в минимализме лучше ограничиться несколькими элементами.

Уход за природным декором

Природный декор требует регулярного ухода. Например, деревянные элементы нужно защищать от влаги, а растения — время от времени сбрызгивать лаком для сохранения их формы.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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