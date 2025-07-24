Микроцемент, бетон, металл и другие: как выбрать бюджетный фартук для кухни

Бюджетные фартуки для кухни: лучшие материалы и их характеристики

4:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сегодня кухонный фартук — это не просто защита стен от грязи и брызг. Он выполняет роль стильного акцента в интерьере, отражая общий стиль и атмосферу кухни. Плитка, конечно, остается популярным выбором, но с каждым годом ее стоимость, как сама по себе, так и укладка, увеличиваются.

Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кухня

Для владельцев квартир с ограниченным бюджетом есть отличные альтернативы, которые могут быть не менее привлекательными и долговечными. Рассмотрим пять таких вариантов.

Что должен выдерживать фартук

Перед тем как выбрать материал для фартука, стоит учесть несколько обязательных критериев. Он должен быть:

Влагостойким — чтобы не разбухал и не темнел от воды.

Термостойким — выдерживать температуру до 200 ℃.

Жиростойким — легко отмываться от жирных пятен.

Кроме того, фартук должен быть устойчив к механическим повреждениям и регулярной чистке.

Микроцемент: без швов, но с прочностью

Микроцемент — это смесь из цемента, полимеров и минеральной пудры, наносимая в несколько миллиметров. После лакировки он превращается в монолитное покрытие без швов, что исключает забивание грязи.

Преимущества:

Не впитывает грязь и легко чистится.

Стойкость к температурам до 200 ℃.

Эстетичный внешний вид с возможностью выбрать цвет и текстуру.

Стоимость работы с микроцементом: от 3000 до 4500 ₽/м². Однако при самостоятельном нанесении она может быть снижена до 1200 ₽/м².

Арт-бетон: для любителей природных текстур

Арт-бетон — это декоративное покрытие, напоминающее натуральный бетон. Оно не боится пара, высоких температур и абразивных моющих средств. Поверхность может быть как гладкой, так и с текстурой.

Преимущества:

Долговечность и стойкость к механическим повреждениям.

Эстетика природного бетона, подходит для лофтов и минимализма.

Стоимость арт-бетона: около 3500-4000 ₽/м².

Металл: легко и удобно

Металлические фартуки уже не являются эксклюзивом ресторанов. Они обладают отличной термостойкостью, не боятся воздействия жира и легко чистятся.

Преимущества:

Сопротивляется высоким температурам и химическим веществам.

Отражает свет, визуально расширяя пространство.

Металлический фартук из нержавеющей стали стоит примерно 2200-2800 ₽/м², плюс дополнительные расходы на крепеж.

Грифельная краска: фартук и доска для заметок

Грифельная краска дает возможность не только защитить стену от загрязнений, но и использовать ее как доску для записи рецептов или напоминаний. Этот вариант подходит для маленьких кухонь и необычных интерьеров.

Преимущества:

Возможность писать мелом и стирать.

Выдерживает умеренную температуру и пар.

Стоимость: от 500 до 1000 ₽ за литр краски, что покрывает около 4,5 м².

Зеркальная панель: для маленьких кухонь

Зеркальная панель — это идеальный вариант для маленьких и темных кухонь. Она отражает свет, расширяет пространство и легко чистится.

Преимущества:

Устойчивость к влаге и высоким температурам.

Эффектное отражение света.

Стоимость: от 2000 до 3500 ₽/м² в зависимости от материала.

Как выбрать подходящий вариант

При выборе фартука важно учитывать не только его технические характеристики, но и общий стиль кухни. Для минимализма подойдут микроцемент или металл, а для эклектики или ваби-саби — бетон и грифельная краска. Также стоит помнить о цвете столешницы и фасадов.

Уточнения

Декорация (фр. decoratio - украшение, от лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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