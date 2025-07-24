Микроцемент, бетон, металл и другие: как выбрать бюджетный фартук для кухни

Сегодня кухонный фартук — это не просто защита стен от грязи и брызг. Он выполняет роль стильного акцента в интерьере, отражая общий стиль и атмосферу кухни. Плитка, конечно, остается популярным выбором, но с каждым годом ее стоимость, как сама по себе, так и укладка, увеличиваются.
Для владельцев квартир с ограниченным бюджетом есть отличные альтернативы, которые могут быть не менее привлекательными и долговечными. Рассмотрим пять таких вариантов.
Перед тем как выбрать материал для фартука, стоит учесть несколько обязательных критериев. Он должен быть:
Кроме того, фартук должен быть устойчив к механическим повреждениям и регулярной чистке.
Микроцемент — это смесь из цемента, полимеров и минеральной пудры, наносимая в несколько миллиметров. После лакировки он превращается в монолитное покрытие без швов, что исключает забивание грязи.
Преимущества:
Стоимость работы с микроцементом: от 3000 до 4500 ₽/м². Однако при самостоятельном нанесении она может быть снижена до 1200 ₽/м².
Арт-бетон — это декоративное покрытие, напоминающее натуральный бетон. Оно не боится пара, высоких температур и абразивных моющих средств. Поверхность может быть как гладкой, так и с текстурой.
Преимущества:
Металлические фартуки уже не являются эксклюзивом ресторанов. Они обладают отличной термостойкостью, не боятся воздействия жира и легко чистятся.
Преимущества:
Грифельная краска дает возможность не только защитить стену от загрязнений, но и использовать ее как доску для записи рецептов или напоминаний. Этот вариант подходит для маленьких кухонь и необычных интерьеров.
Преимущества:
Зеркальная панель — это идеальный вариант для маленьких и темных кухонь. Она отражает свет, расширяет пространство и легко чистится.
Преимущества:
При выборе фартука важно учитывать не только его технические характеристики, но и общий стиль кухни. Для минимализма подойдут микроцемент или металл, а для эклектики или ваби-саби — бетон и грифельная краска. Также стоит помнить о цвете столешницы и фасадов.
Декорация (фр. decoratio - украшение, от лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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