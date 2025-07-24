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Секреты долгой службы бытовой техники — простые шаги, которые стоит сделать прямо сейчас.

Правила ухода за бытовыми приборами для повышения их долговечности
3:40
Недвижимость

Бытовая техника — верные помощники в быту. Но, несмотря на заявленную долговечность, многие устройства через пару лет начинают подводить нас. Причины чаще всего кроются не в заводском браке, а в неправильном уходе и эксплуатации. Чтобы ваша техника служила долго, соблюдайте простые правила.

Бытовая техника
Фото: https://commons.wikimedia.org by أسكيمو, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бытовая техника

Общие рекомендации по уходу

  • Чтение инструкций. Всегда следуйте рекомендациям производителя. Например, перегрузка стиральной машины или неверная мощность кондиционера может привести к быстрому износу устройства.
  • Защита от перепадов напряжения. Перепады в сети могут сильно повредить технику. Установите стабилизаторы и сетевые фильтры, чтобы предотвратить поломки.
  • Правильное размещение техники. Не размещайте устройства рядом с солнечными лучами, радиаторами или в местах с повышенной влажностью.
  • Регулярная замена расходных материалов. Своевременно меняйте фильтры, уплотнители и другие расходники.
  • Будьте бережливыми. Не роняйте и не бейте технику. При первых признаках неисправности обращайтесь к мастеру.
  • Стирка и посудомойка: как продлить их жизнь. Стиральные и посудомоечные машины — основные помощники на кухне и в ванной. Однако они требуют особого ухода:
  • Качество воды. Жёсткая вода — главный враг этих устройств. Накипь снижает эффективность работы и может повредить детали. Смягчители воды помогут решить эту проблему.
  • Чистка фильтров. Регулярно очищайте фильтры от жира, ворса и других загрязнений. Не забывайте и о резиновом уплотнителе — после каждой стирки или мытья посуды протирайте его, чтобы избежать накопления влаги и появления плесени.
  • Промывка. Проводите профилактическую стирку или мойку устройства с чистящими средствами раз в месяц. Это поможет избавиться от накипи и налёта.

Микроволновка и телевизор: как сохранить их в идеальном состоянии

  • Микроволновая печь. Микроволновая печь требует регулярной чистки. Используйте для этого мягкую тряпку и нейтральные моющие средства. Не забывайте промывать её раз в месяц с помощью специального средства для бытовой техники.
  • Телевизор. Экран телевизора нужно регулярно протирать микрофиброй, чтобы избежать попадания пыли. Также периодически чистите заднюю стенку с помощью пылесоса на низкой мощности.
  • Сплит-система: важность регулярного ухода. Не забывайте о кондиционере. Пыль и грязь, скапливающиеся внутри, могут повредить устройство и ухудшить качество воздуха в помещении. Раз в год проводите тщательную чистку всех частей кондиционера — фильтров, внутреннего и внешнего блоков.

Холодильник: советы по уходу.

  • Уплотнители. Чистите уплотнители на дверцах холодильника — на них часто скапливаются грязь и остатки пищи. Протирайте их после каждого мытья.
  • Размораживание. Если ваш холодильник не оснащён системой No Frost, его нужно размораживать хотя бы раз в год. Это продлит срок службы устройства и улучшит его работу.

Пылесос: как сохранить его эффективность

Не забывайте регулярно чистить пылесос от пыли. Опустошайте пылесборник после каждого использования, а фильтры промывайте хотя бы раз в месяц.

Уточнения

Бытовая техника - электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка. 

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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