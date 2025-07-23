Москва празднует: ещё 142 здания стали охраняемыми памятниками архитектуры — что скрыто за их фасадами?

На Мясницкой улице в Москве официально появился ещё один охраняемый памятник архитектуры. Доходное владение А. П. Нилуса, Х. Д. Спиридонова и С. В. Давыдовой включили в Единый госреестр объектов культурного наследия. Вместе с ним в реестр попали ещё 141 здание, увеличив общее число до 3975. Все они теперь под государственной охраной — с обязательствами по сохранности для владельцев и арендаторов.
Как сообщает "Царьград", архитектурный облик здания формировал Семён Эйбушитц. Фасад, выполненный в духе позднего классицизма, считается одним из самых выразительных на Мясницкой. Изначально здесь была усадьба Салтыковых, а в 1860-х на её парадном дворе построили доходный дом.
Внутри двора до сих пор стоит особенное здание — дом №4. В его основе — палаты первой половины XVIII века. Именно здесь, в 1825 году, началась история Строгановского училища.
Меценат Сергей Строганов учредил "Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам", открыв доступ к обучению даже для крепостных. :
"Прошу помещиков присылать способных крестьян, а фабрикантов — сыновей и подмастерьев для обучения", — писал он в объявлении в "Московских ведомостях".
В начале XIX века здание надстроили третьим этажом и открыли гостиницу "Венеция". Позже, в 1880-х, её сменила "Рояль". В этих стенах останавливался сам Дмитрий Менделеев — автор периодической таблицы химических элементов.
Четвёртый этаж появился в 1891 году. Реконструкцией руководил архитектор Карл Трейман — тот самый, что позже создаст готический замок Андрея Кнопа в Колпачном переулке.
Сергей Строганов Александрович (1852—1923) — граф, последний представитель династии Строгановых
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