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Не только флешки: как извлечь максимум из USB-порта на телевизоре

Используйте USB-порт на телевизоре для записи программ и улучшения работы техники
4:14
Недвижимость

Если вы думаете, что USB-порт на телевизоре нужен только для подключения флешки, вы сильно недооценили его возможности! Этот маленький разъём способен на большее, чем просто воспроизведение фильмов с внешнего устройства. Откройте для себя удивительные способы использования USB-порта вашего телевизора, которые помогут сделать его еще более функциональным.

Девушка у телевизора
Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian
Девушка у телевизора

Превратите телевизор в мультимедийный центр

Одним из самых очевидных и популярных способов использования USB-порта является воспроизведение мультимедийного контента. Скачайте любимые фильмы, сериалы или фотографии на флешку и подключите её к телевизору для комфортного просмотра. Это идеальный способ насладиться контентом без интернета, прямо с вашего носителя.

  • Что можно воспроизводить: видеофайлы (MP4, AVI), изображения (JPEG), музыку.
  • Когда это полезно: в отсутствие интернета или если вы хотите смотреть сохранённый контент на большом экране.

Телевизор как простая звуковая система

Не все знают, что через USB-порт можно подключать музыку напрямую к телевизору, превращая его в мини-систему для воспроизведения MP3-файлов. Просто вставьте флешку с любимыми композициями и наслаждайтесь музыкой без необходимости подключения к дополнительным колонкам. Это удобное решение для тех, кто хочет слушать музыку без лишних проводов.

  • Как использовать: подключите флешку с музыкой и наслаждайтесь звуком через встроенные динамики.
  • Когда это удобно: если хотите слушать музыку на телевизоре без дополнительных устройств.

Обновляйте программное обеспечение телевизора через USB

Многие пользователи не знают, что через USB-порт можно обновить программное обеспечение телевизора. Это делается очень просто — скачиваете файл обновления на флешку, подключаете её к телевизору и следуете инструкциям. Обновления критически важны для улучшения функциональности телевизора, добавления новых функций и исправления ошибок.

  • Как использовать: загрузите обновление с сайта производителя и подключите флешку к телевизору.
  • Когда это необходимо: для обновления функций телевизора и повышения его производительности.

Зарядка устройств и питание гаджетов

Знаете ли вы, что USB-порт на телевизоре можно использовать для зарядки мобильных телефонов или питания небольших гаджетов? Порты могут питать устройства, такие как светодиодные ленты, USB-вентиляторы или устройства потоковой передачи, такие как Chromecast и Fire TV Stick. Это особенно удобно, если у вас нет свободных розеток.

  • Что можно заряжать: мобильные телефоны, планшеты, светодиодные ленты, небольшие вентиляторы.
  • Когда это полезно: если нужно зарядить устройства или питать гаджеты без использования дополнительных розеток.

Запись телепередач и подключение периферии

Некоторые телевизоры с функцией PVR (персональный видеорегистратор) позволяют записывать программы с эфира. Это удобно, если вы хотите посмотреть телепередачи позже. Также через USB можно подключить периферийные устройства, такие как клавиатуры и мыши, для более удобного управления Smart TV или навигации в приложениях.

  • Что можно записывать: телевизионные программы, шоу, сериалы.
  • Как использовать: подключите внешний накопитель и используйте функцию записи программ.
  • Когда это удобно: если хотите записывать программы для последующего просмотра или упростить навигацию в меню телевизора.

Заключение: USB-порт — это не просто разъём

Теперь вы знаете, что USB-порт на телевизоре — это не просто способ подключить флешку. Он может стать мощным инструментом для воспроизведения контента, обновления программного обеспечения, зарядки устройств и даже записи телевизионных программ. Этот маленький разъём открывает множество возможностей, которые помогут сделать ваш телевизор еще более функциональным и удобным.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник - приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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