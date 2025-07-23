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Молния и скачки напряжения: правда ли, что выключать устройства — лучшая защита

Устройства с защитой от перенапряжения эффективно защищают технику при грозе
4:19
Недвижимость

Каждый раз, когда начинается гроза, мы слышим рекомендации выключать все электронные устройства из розетки, чтобы избежать их повреждения молнией или скачками напряжения. Однако так ли эффективна эта мера? В этой статье мы разберемся, что на самом деле происходит с нашими приборами во время грозы и какие способы защиты электроники действительно работают.

Смартфон на зарядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смартфон на зарядке

Почему молнии опасны для нашей техники

Во время грозы молния может ударить в линии электропередач, что вызывает резкие скачки напряжения в электросети. Это может привести к перегрузке и повреждению вашей бытовой техники. Энергия, возникающая в процессе скачков напряжения, может быть достаточно сильной, чтобы повредить даже те устройства, которые кажутся защищенными.

Но стоит ли нам обязательно отключать все устройства? Научные исследования показывают, что это не всегда необходимо.

Отключать ли устройства от сети

Многие считают, что если отключить приборы, это поможет избежать повреждений. Однако на самом деле современные устройства часто оснащены встроенными системами защиты от перенапряжения, которые могут эффективно справиться с небольшими колебаниями напряжения.

Вот несколько причин, почему не всегда стоит отключать устройства:

  • Удар молнии — редкое событие: в большинстве случаев молния не попадает в ближайшие линии электропередач, а скачки напряжения от удара молнии происходят крайне редко.
  • Современная защита: большинство современных устройств имеют защиту от перенапряжения, что снижает риск повреждения при небольших скачках напряжения.

Эффективные способы защиты электроники

Если вы все же хотите максимально обезопасить свою электронику, есть несколько проверенных способов, которые обеспечат дополнительную защиту:

Использование устройств защиты от перенапряжения

  • Эти устройства поглощают скачки напряжения, направляя избыток энергии в землю, защищая вашу технику. Особенно важно установить их для дорогих и чувствительных приборов, таких как телевизоры, игровые приставки или компьютеры.

Установите источник бесперебойного питания (ИБП)

  • Для таких устройств, как холодильники и плиты, где отключение питания невозможно, оптимально использовать ИБП. Он поддерживает стабильное напряжение и защищает от резких изменений в сети.

Использование стабилизаторов напряжения

  • Если вы беспокоитесь о возможных скачках напряжения, можно установить стабилизатор. Это устройство помогает поддерживать постоянный уровень напряжения, что особенно полезно для старой электроники или приборов, чувствительных к колебаниям напряжения.

Другие меры защиты вашей электроники в сезон дождей

Гроза — не единственная угроза для ваших электронных устройств во время дождливого сезона. Чтобы максимально снизить риски, стоит обратить внимание и на другие аспекты:

  • Проверьте систему водоотведения: убедитесь, что трубы и стоки не заблокированы и не позволяют воде попадать в электрическую систему.
  • Устраняйте утечки: если обнаружите повреждения в проводке или кабелях, немедленно почините их, чтобы избежать короткого замыкания.
  • Защищайте устройства от дождя: если у вас есть устройства на улице, обязательно используйте водонепроницаемые чехлы, чтобы предотвратить попадание воды.
  • Не перегружайте розетки: слишком большое количество подключенных устройств может привести к перегрузке сети и выходу из строя приборов.
  • Используйте защитные крышки на наружных розетках: если ваши розетки расположены на улице, защитите их от попадания воды.

Отключать или не отключать устройства

Если вы хотите защитить свои устройства, лучше всего использовать устройства защиты от перенапряжения и установить стабилизаторы напряжения. Отключение техники от сети не всегда необходимо, особенно если ваши устройства уже оснащены системой защиты. Важно помнить, что если ваши приборы важны для вас, лучше всего позаботиться о надежной защите и обеспечить защиту от скачков напряжения с помощью современных технологий.

Уточнения

Гроза́ - атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии — сопровождаемые громом.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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