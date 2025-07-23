Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Роза Хутор пройдет Т-Банк x Гастрофест в русском стиле
Метод изменения pH почвы для получения синих гортензий
Возьмите смородину, апельсин и сахар и приготовьте вкусное варенье
Платья из вискозы и полиэстера не рекомендуются для пляжного отдыха
Паскаль назвал образ без бороды в Чудо-женщине 1984 неприемлемым для себя
Анталия сталкивается с кризисом в туризме: цены на услуги выросли на 10%
Почему в выхлопной трубе может образовываться конденсат и что с этим делать
Польза лежания на полу для пожилых людей: простой способ сохранить здоровье и активность
Как заражение летучих мышей несколькими вирусами может привести к появлению новых штаммов коронавируса

Стекла чистые как в кино: узнай, как за 5 минут избавиться от разводов на окнах

Лучшие способы чистки окон от пыли и разводов: быстрые и доступные решения
2:25
Недвижимость

Вопрос уборки окон — знакомый многим. Но, как правило, результат часто оставляет желать лучшего: разводы, пыль, пятна… Кажется, что стекла становятся чище только сразу после того, как на них смахнули первый слой пыли, а уже через несколько часов они снова выглядят, как если бы никто и не прикасался к ним.

Чистка окна чайным раствором
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка окна чайным раствором

Но есть решение! Множество людей считают, что идеально чистые окна требуют особых химикатов, но на самом деле многие средства, доступные в доме, могут дать лучший результат, чем те, что предлагают магазины.

Простые и доступные средства

Одним из эффективных решений является использование смеси уксуса и воды. Просто смешайте уксус с теплой водой (обычно в пропорции 1:1) и протрите этим раствором окна. Он не только удалит загрязнения, но и предотвратит образование разводов, благодаря своей способности растворять грязь и жир.

Однако уксус — это не единственное средство. Наши бабушки и дедушки также применяли такие компоненты, как сода и лимонный сок. Лимонная кислота отлично справляется с жирными пятнами, а сода помогает избавиться от более стойких загрязнений.

Правильная техника

Когда вы приступаете к мытью окон, важно не только выбрать правильное средство, но и применять правильную технику. Для идеального результата используйте специальные салфетки из микрофибры, которые не оставляют ворсинок. Не забывайте про два обязательных шага: сначала очистите окна от пыли с помощью сухой тряпки, а затем наносите раствор. Для удаления раствора используйте еще одну чистую и сухую ткань.

Не забывайте и о температурных колебаниях. Мойка окон в слишком жаркую погоду может привести к быстрому высыханию средства, из-за чего остаются разводы.

Попробуйте эти лайфхаки

  • Протирайте стекла в движении по спирали — это минимизирует образование разводов.
  • Используйте скребок для окон. Он поможет удалить остатки воды и избежать полос.
  • Как видите, для чистых окон не обязательно тратить деньги на дорогие средства.

Простые ингредиенты, которые можно найти в каждом доме, и правильная техника — залог блеска и прозрачности ваших окон.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Почему в выхлопной трубе может образовываться конденсат и что с этим делать
Польза лежания на полу для пожилых людей: простой способ сохранить здоровье и активность
Как заражение летучих мышей несколькими вирусами может привести к появлению новых штаммов коронавируса
Исследование: потеря 6,5% веса снижает риск инфарктов и инсультов
Университет Джона Гопкинса: радиотерапия улучшает результаты иммунотерапии при раке
Собчак предположила, что Оззи Осборн предчувствовал свою смерть
Золотарева: грибы у дорог и заводов накапливают токсины и опасны для употребления
Эффективное удаление пятен с унитаза за несколько минут: простой способ без затрат
Шипящий звук из топливного бака: что делать, если клапан забился пылью
Пастила из крыжовника в духовке: рецепт без сахара и консервантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.