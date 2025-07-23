Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возьмите смородину, апельсин и сахар и приготовьте вкусное варенье
Платья из вискозы и полиэстера не рекомендуются для пляжного отдыха
Паскаль назвал образ без бороды в Чудо-женщине 1984 неприемлемым для себя
Анталия сталкивается с кризисом в туризме: цены на услуги выросли на 10%
Почему в выхлопной трубе может образовываться конденсат и что с этим делать
Польза лежания на полу для пожилых людей: простой способ сохранить здоровье и активность
Как заражение летучих мышей несколькими вирусами может привести к появлению новых штаммов коронавируса
Исследование: потеря 6,5% веса снижает риск инфарктов и инсультов
Университет Джона Гопкинса: радиотерапия улучшает результаты иммунотерапии при раке

Чистый унитаз без химии: секреты, которые вы не найдете в рекламе

Эффективное удаление пятен с унитаза за несколько минут: простой способ без затрат
2:34
Недвижимость

Для тех, кто сталкивался с проблемой пятен на унитазе, это может стать настоящей головной болью. Традиционные средства не всегда дают нужный результат, а стоимость многих из них оставляет желать лучшего. Но существует простой домашний трюк, который поможет избавиться от пятен в несколько минут, не тратя деньги на дорогие средства.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Простой способ очистки

Все, что вам нужно — это несколько доступных ингредиентов, которые легко найдутся в любом доме. Вместо того чтобы использовать химические средства, попробуйте средство на основе уксуса и соды. Это сочетание работает эффективно и безопасно.

Шаг 1: Подготовка

Налейте немного уксуса в чашу унитаза и распределите его по стенкам. Оставьте на несколько минут, чтобы средство начало действовать. Уксус помогает разрушать минеральные отложения, которые образуют пятна.

Шаг 2: Использование соды

После того как уксус подействует, добавьте соду. Она будет эффективно бороться с грязью, а также поможет устранить неприятный запах. Нанесите соду прямо на пятна и оставьте еще на несколько минут.

Шаг 3. Тщательная чистка

После того как сода и уксус подействуют, используйте щетку для унитаза, чтобы очистить поверхность. Пройдитесь по стенкам чаши и сотрите остатки загрязнений.

Шаг 4. Промывание

Просто спустите воду, и ваш унитаз будет как новый. Это метод не только эффективен, но и экономичен, ведь все ингредиенты легко найти в любом доме.

Почему это работает

Уксус обладает отличными очищающими свойствами. Его кислоты разрушают минеральные отложения и жесткую грязь. Сода, в свою очередь, действует как абразив, помогая удалить оставшиеся загрязнения. Вместе эти два компонента образуют мощное очищающее средство, которое безопасно для вашего здоровья и окружающей среды.

Преимущества этого метода

  • Безопасность: нет необходимости использовать агрессивные химические вещества.
  • Экономия: ингредиенты стоят недорого.
  • Эффективность: этот метод помогает быстро избавиться от даже самых стойких пятен.
  • Экологичность: вы не наносите вред окружающей среде, используя натуральные средства.

Это простое и дешевое решение поможет вам поддерживать чистоту в туалете без лишних затрат и усилий.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Почему в выхлопной трубе может образовываться конденсат и что с этим делать
Польза лежания на полу для пожилых людей: простой способ сохранить здоровье и активность
Как заражение летучих мышей несколькими вирусами может привести к появлению новых штаммов коронавируса
Исследование: потеря 6,5% веса снижает риск инфарктов и инсультов
Университет Джона Гопкинса: радиотерапия улучшает результаты иммунотерапии при раке
Собчак предположила, что Оззи Осборн предчувствовал свою смерть
Золотарева: грибы у дорог и заводов накапливают токсины и опасны для употребления
Эффективное удаление пятен с унитаза за несколько минут: простой способ без затрат
Шипящий звук из топливного бака: что делать, если клапан забился пылью
Пастила из крыжовника в духовке: рецепт без сахара и консервантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.