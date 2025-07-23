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Секреты безопасного гриля: лучший выбор и предотвращение токсичных последствий

Принципы безопасного приготовления пищи на гриле: от выбора углей до использования фольги
Недвижимость

Гриль — это любимое летнее занятие, которое объединяет людей за вкусной едой, но также сопряжено с рисками для здоровья. От токсичного дыма до болезней пищевого происхождения и ожогов — важно соблюдать несколько простых правил, чтобы сделать процесс безопасным.

Шашлык
Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык

Влияние выбора топлива

Ваш выбор топлива играет важную роль в безопасности. Газовые и электрические грили выделяют меньше вредных веществ, чем угольные. Однако при соблюдении правил безопасности все виды грилей могут быть использованы безопасно.

Риски от алюминиевой фольги и других материалов

Приготовление кислых или соленых продуктов в алюминиевой фольге может вызвать выщелачивание алюминия, что может представлять угрозу для здоровья. Также важно помнить о вредных веществах, таких как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и гетероциклические ароматические амины (ГААС), которые могут попасть в пищу.

Рекомендации для безопасного приготовления пищи на гриле:

  1. Меньше жира — меньше дыма. При попадании жира на пламя образуется дым с ПАУ. Чтобы избежать этого, удаляйте излишки жира и избегайте прямого контакта с пламенем.
  2. Избегайте алюминия. Федеральный институт оценки рисков Германии рекомендует не использовать алюминиевые противни для соленых или кислых продуктов. Лучше выбрать нержавеющую сталь или керамику.
  3. Не заворачивайте продукты в фольгу. Особенно опасно заворачивать кислые или соленые продукты в фольгу. Если нужно, используйте бумагу для выпечки между продуктами и фольгой.
  4. Выбирайте более безопасные грили. Газовые и электрические грили выделяют меньше вредных веществ, чем угольные. При возможности отдавайте предпочтение этим видам грилей.
  5. Правильное сжигание углей. Не используйте газеты или сосновые шишки для разжигания углей, так как они выделяют вредные вещества. Используйте натуральный древесный уголь или брикеты.
  6. Разместите решетку выше. Устанавливайте решетку как можно выше от углей, чтобы уменьшить прямое нагревание и снизить количество токсинов.
  7. Маринование с пользой. Маринады с чесноком, розмарином или тимьяном могут снизить уровень опасных веществ в приготовленной пище на 74%.
  8. Безопасность при использовании одноразовых грилей. Используйте одноразовые грили только на ровных, безопасных поверхностях. После использования тщательно их промывайте.
  9. Ограничьте мясные полуфабрикаты. Бекон и сосиски могут содержать нитрозамины, которые связаны с развитием рака. Лучше ограничить их потребление или использовать альтернативные методы приготовления.

Ожоги и травмы

Особенно часто несчастные случаи происходят в теплое время года. Дети подвержены большему риску, поэтому следует держать их подальше от огня и горячих поверхностей. Почти 75% ожогов при приготовлении на гриле вызваны использованием зажигалок и легковоспламеняющихся жидкостей.

Горячее масло и брызги также являются распространенной причиной ожогов, особенно на руках и лице. Соблюдение правил безопасности поможет предотвратить травмы.

Уточнения

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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