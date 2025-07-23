Забудьте про бумажные полотенца! Вот как легко сократить отходы в доме

Использование бумажных полотенец и кухонной бумаги стало привычным делом в большинстве домов. Однако эта практика наносит серьёзный урон как окружающей среде, так и вашему кошельку. Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США, ежегодно на свалки отправляется около 3,8 миллиона тонн отходов от бумажных полотенец, что значительно способствует выбросам метана, одного из сильнейших парниковых газов.
Но это не единственная проблема. Производство бумажных полотенец требует вырубки миллионов деревьев, а также огромных объёмов воды и энергии. Статистика WRI (Институт мировых ресурсов) сообщает, что на изготовление бумаги приходится около 4% мирового потребления пресной воды. И даже такие альтернативы, как переработанная бумага или бамбуковая, оказывают влияние на природу.
Отказаться от одноразовой бумаги не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Вот несколько полезных шагов для облегчения этого процесса:
Для того чтобы многоразовые ткани не стали источником загрязнения, их нужно правильно дезинфицировать. Исследования Американского института клининга показали, что регулярное мытьё в тёплой воде с мылом эффективно уничтожает микроорганизмы. Также в качестве естественного дезинфектора можно использовать белый уксус и пищевую соду. Сушка ткани на солнце тоже помогает уничтожить бактерии благодаря ультрафиолетовому излучению.
Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
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