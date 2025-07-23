Забудьте про бумажные полотенца! Вот как легко сократить отходы в доме

Многоразовые салфетки вместо бумажных полотенец: как это помогает снизить отходы

2:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Использование бумажных полотенец и кухонной бумаги стало привычным делом в большинстве домов. Однако эта практика наносит серьёзный урон как окружающей среде, так и вашему кошельку. Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США, ежегодно на свалки отправляется около 3,8 миллиона тонн отходов от бумажных полотенец, что значительно способствует выбросам метана, одного из сильнейших парниковых газов.

Фото: freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бумажные полотенца

Но это не единственная проблема. Производство бумажных полотенец требует вырубки миллионов деревьев, а также огромных объёмов воды и энергии. Статистика WRI (Институт мировых ресурсов) сообщает, что на изготовление бумаги приходится около 4% мирового потребления пресной воды. И даже такие альтернативы, как переработанная бумага или бамбуковая, оказывают влияние на природу.

Как избежать использования бумажных полотенец

Отказаться от одноразовой бумаги не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Вот несколько полезных шагов для облегчения этого процесса:

Информирование и вовлечённость семьи. Чтобы изменить устоявшиеся привычки, важно, чтобы все члены семьи осознавали экологические и экономические выгоды отказа от бумажных полотенец. Обсуждение этих вопросов с близкими помогает укрепить осознание важности изменений.

Перестать покупать бумажные полотенца. Это важный шаг. Если бумага не будет доступна, вы будете вынуждены использовать альтернативы. Замена бумажных полотенец на салфетки из микрофибры или хлопка делает переход более естественным.

Оставить бумажные полотенца на крайний случай. В некоторых ситуациях, например, при очистке биоотходов или сильно загрязнённых жидкостей, использование одноразовой бумаги может быть оправдано. Однако важно помнить, что микробиолог Джейсон Тетро предупреждает о риске накопления микроорганизмов на многоразовых тканях, если они не дезинфицируются должным образом. Поэтому можно оставить один рулон бумажных полотенец для таких случаев.

Как правильно дезинфицировать многоразовые салфетки

Для того чтобы многоразовые ткани не стали источником загрязнения, их нужно правильно дезинфицировать. Исследования Американского института клининга показали, что регулярное мытьё в тёплой воде с мылом эффективно уничтожает микроорганизмы. Также в качестве естественного дезинфектора можно использовать белый уксус и пищевую соду. Сушка ткани на солнце тоже помогает уничтожить бактерии благодаря ультрафиолетовому излучению.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



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