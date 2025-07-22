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Ваша стирка убивает полотенца! Простое исправление, которое всё изменит

Белый уксус и другие способы сохранить полотенца мягкими — советы эксперта
2:35
Недвижимость

Мы все любим ощущение свежих, мягких полотенец, которые приятно обвивают тело после душа. Однако со временем их текстура теряет свою мягкость, а цвет — яркость. Почему это происходит и как этого избежать? На этот вопрос отвечает специалист по уборке Алисия Иглесиас, давая полезные советы, как вернуть полотенцам былую пушистость.

Стиральная машина и сушащиеся вещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина и сушащиеся вещи

Почему полотенца теряют мягкость

Главная причина заключается в накоплении остатков мыла, кондиционера и солей жесткой воды, которые со временем оседают в волокнах. Эти отложения не только ухудшают впитывающую способность ткани, но и делают ее жесткой. К тому же неправильная стирка, высокая температура воды и ненадлежащие условия сушки также приводят к ухудшению состояния полотенец.

Простые шаги для сохранения мягкости

  • Правильная стирка
    Стирка полотенец отдельно от одежды или постельного белья — это ключевой момент. Так вы сможете лучше очистить волокна, избежать переноса ворса и обеспечить качественное полоскание.
  • Выбор моющего средства
    Лучше использовать жидкое моющее средство, так как оно быстрее растворяется в воде и не оставляет следов, отягощающих волокна. А вот кондиционер для белья лучше исключить: он обволакивает ткани, что снижает их способность впитывать влагу.
  • Использование уксуса
    Белый уксус — отличный помощник в борьбе за мягкость полотенец. Просто добавьте полстакана уксуса в отсек для кондиционера при каждой стирке. Это смягчит ткань и удалит соли. Если у вас жесткая вода, добавление крупной соли усиливает эффект.
  • Температура воды
    Оптимальная температура для стирки — 40°C. Это позволяет хорошо очистить полотенца, не повреждая волокна. Если полотенца не сильно загрязнены, достаточно короткого цикла стирки (15 минут), что также помогает сэкономить воду и энергию.
  • Отжим и сушка
    Используйте скорость отжима 1200-1400 оборотов для удаления лишней влаги без повреждения ткани. Однако прямое солнечное воздействие лучше избегать: оно может затвердить волокна и выцветить полотенца. Лучше сушить их в тени, в хорошо проветриваемом помещении, или использовать сушилку. Для лучшего эффекта добавьте в сушилку два шарика для сушки, которые помогут сохранить ткань мягкой.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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