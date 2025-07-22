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Запах в туалете исчезнет за секунды — вы не поверите, но это работает

Простой и эффективный способ борьбы с неприятным запахом в туалете без дорогих освежителей
Недвижимость

Проблема неприятного запаха в туалете знакома многим, и часто кажется, что освежители воздуха — единственный выход. Но что если вам можно обойтись без дорогих покупок? Есть способ, который используют умные домохозяйки, и он вас приятно удивит.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Как избавиться от запаха за пару секунд

Освежители воздуха — это не всегда идеальное решение. Во-первых, они могут быть дорогими, а во-вторых, часто их эффект длится недолго. Есть более дешевый и быстрый способ справиться с неприятным запахом. Достаточно всего лишь зажечь спичку.

Этот трюк работает благодаря диоксиду серы, который выделяется при горении спички. Он эффективно нейтрализует неприятные запахи. Просто подожгите спичку, дайте ей догореть почти до конца, но не забудьте быть осторожными. Пара секунд — и запах исчезнет. Главное условие: в туалете не должно быть химических средств, так как они могут вступить в реакцию с огнем.

Что делать, если нет спичек

Если вдруг не оказалось под рукой спичек, не расстраивайтесь. В качестве альтернативы можно использовать зубную пасту с ментоловым ароматом. Для этого нужно проколоть тюбик и поместить его под крышку смыва унитаза. При каждом смывании будет распространяться свежий запах, который сохранится на долгое время.

Этот метод прост, эффективен и совершенно не затратный.

Уточнения

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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