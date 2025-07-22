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Ловушка для мух, которую вы сможете сделать за 5 минут — отдохните, не гоняясь за ними

Ловушка для мух из бутылки: экологичный и эффективный способ борьбы
1:45
Недвижимость

Мухи — неизбежные спутники летнего тепла, но в доме они могут доставлять массу неудобств. Существуют разные способы борьбы с ними, однако один из самых простых и эффективных — это самодельная ловушка. Вам не понадобятся дорогие химические средства или громоздкие устройства. С помощью обычной пластиковый бутылки и пары ингредиентов вы сможете избавиться от этих надоедливых насекомых.

Муха
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian
Муха

Что нужно для ловушки

Для того чтобы изготовить ловушку, вам понадобятся:

  • Пластиковая бутылка
  • 1 столовая ложка меда
  • 4 столовые ложки сахара
  • 100 мл воды

Пошаговая инструкция

  1. Разрежьте пластиковую бутылку пополам.
  2. В нижнюю часть бутылки налейте смесь из меда, сахара и воды. Это привлекательно пахнет для мух.
  3. Верхнюю часть бутылки вставьте в нижнюю, чтобы горлышко было направлено внутрь (получится что-то вроде воронки).
  4. Разместите ловушки на подоконниках, балконах или других местах, где обычно появляются мухи.

Почему это работает

Запах меда и сахара привлекает мух, а конструкция ловушки не позволяет им выбраться. Через некоторое время мухи утонут в жидкости. Главное — не забывайте чистить ловушку, чтобы она оставалась эффективной.

Преимущества самодельной ловушки:

  • Безопасно для домашних животных и детей.
  • Нет неприятного зрелища разлагающихся мух, как в случае с обычными лентами.
  • Экологичный и дешевый способ борьбы с мухами.

Таким образом, с помощью нескольких простых шагов можно избавиться от мух и наслаждаться летними днями без лишних хлопот.

Уточнения

Муха может означать: муха — насекомое отряда двукрылых.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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