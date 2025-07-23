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Когда жалобы не помогают: секреты борьбы с нерадивыми управляющими компаниями

Что делать, если управляющая компания не отвечает на претензии жильцов
3:25
Недвижимость

Если ваша управляющая компания (УК) не выполняет свои обязанности должным образом, это может сильно повлиять на качество жизни в вашем доме. Но не стоит сразу паниковать! Есть несколько шагов, которые помогут вам справиться с ситуацией и вернуть контроль.

Недвижимость
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Недвижимость

Как узнать свою управляющую компанию

Прежде чем принимать меры, нужно точно узнать, кто управляет вашим домом. Для этого достаточно зайти на сайт Реформа ЖКХ и ввести адрес вашего дома. В ответ вы получите полную информацию о вашем доме и управляющей компании.

Когда УК не реагирует на жалобы: что делать

Если в подъезде несколько дней не убирали, мусоропровод забился или на стене уже несколько лет красуется неприличная надпись, первым шагом должно быть обращение в управляющую компанию. Позвоните и сообщите о проблеме. Если реакция не последовала, переходите к следующему шагу — читайте договор.

Чтение договора с УК: что важно знать

Каждому собственнику передается экземпляр договора с управляющей компанией. Если его нет — запросите его у УК. Договор содержит все важные моменты, такие как перечень услуг и порядок подачи претензий. Это будет основой для официального обращения и претензии.

Что по закону обязана делать управляющая компания

По закону управляющая компания должна обеспечивать исправность всех инженерных систем дома, поддерживать порядок в подъездах и на дворовых территориях, а также следить за состоянием фасадов и крыш. Она обязана ремонтировать подъезды, вывозить мусор и устраивать уборку в местах общего пользования.

Что делать, если после жалобы в УК ситуация не изменится

Если на вашу претензию не ответили или проблема не решается, можно обратиться в жилищную инспекцию. Они обязаны провести проверку и, если будут выявлены нарушения, составить протокол и предписание. В случае игнорирования — управляющая компания может столкнуться с судом.

Как добиться компенсации за некачественные услуги УК

Если работы были выполнены некачественно, например, подъезд был отремонтирован небрежно, вы имеете право потребовать перерасчет за услуги. Сначала обратитесь в УК, а если ответ будет отрицательным — жалуйтесь в жилищную инспекцию или подавайте иск в суд. В случае, если экспертиза подтвердит некачественное выполнение работ, УК обязана вернуть деньги.

Что делать, если по вине УК произошла авария

Если из-за действий УК случилась авария, например, затопили соседи, важно, чтобы УК составила акт о происшествии. Этот документ станет доказательством в случае дальнейшего обращения в суд. Важно помнить, что если УК продолжает уклоняться от выполнения своих обязанностей, нужно рассматривать вариант смены управляющей компании.

Когда стоит сменить управляющую компанию

Если ситуация не изменяется, а УК продолжает халатно выполнять свои обязанности, вам, возможно, придется собраться с соседями и на общем собрании решить вопрос о смене компании. Этот шаг требует согласия большинства жильцов, но иногда он — единственное решение проблемы.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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