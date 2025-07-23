Продаёте квартиру? Откройте для себя способы снизить налоговые обязательства

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Налог при продаже единственного жилья: что важно знать для освобождения от уплаты

4:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продажа единственного жилья может стать настоящей головной болью для собственников, особенно если речь идет о налогообложении. Многие сталкиваются с вопросом, нужно ли платить налог при продаже квартиры или дома, если они являются единственным жильем владельца.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина в состоянии стресса

Что значит "единственное жильё"

Жилое помещение признается единственным, если на момент продажи собственник не имеет в собственности других жилых помещений — квартиры, дома, комнаты или доли в праве собственности на жильё.

Это также касается объектов, находящихся в совместной собственности супругов, например, если один из супругов купил квартиру, то второй также считается собственником этого жилья.

Важно отметить, что наличие дачи, гаража или офисного помещения не влияет на статус "единственного жилья". Даже если дачный дом пригоден для постоянного проживания, это не изменит ситуацию, если в выписке из ЕГРН он числится как нежилой.

Когда можно продать без уплаты налога

Если вы владеете жильём более трёх лет, при его продаже налог не потребуется. Стандартный срок для безналоговой продажи — 5 лет. Однако если срок владения меньше, налог будет взиматься, если:

Цена продажи ниже или равна цене покупки, но не менее 70% кадастровой стоимости.

Жильё получено по программе реновации.

Квартиру продает семья с детьми (при соблюдении ряда условий).

Когда налога можно избежать при продаже

Для собственников, которые владеют жильём более трёх лет, обязательства по уплате налога не возникнут. Однако если квартира была в собственности менее трёх лет, вы можете избежать налога, если цена продажи будет соответствовать некоторым условиям. В частности, цена продажи не должна превышать 70% от кадастровой стоимости.

Особенности налогообложения у супругов

Если квартира является совместной собственностью мужа и жены, для одного из супругов она может быть единственным жильём, а для другого — нет. Если срок владения не истёк, то налог будет уплачиваться только с доли того супруга, для кого это не единственное жильё.

Пример: супруги продают квартиру, купленную 3 года назад. Для мужа это единственное жильё, а для жены нет, так как у неё есть доля в доме, полученном по наследству. В этом случае муж освобождается от налога, а вот жена обязана заплатить налог с половины стоимости проданного жилья.

Как уменьшить налог при продаже жилья

Если налог всё-таки нужно заплатить, можно уменьшить налогооблагаемую базу с помощью налоговых вычетов.

Стандартный вычет: 1 миллион рублей — если квартира была продана за 5 млн, налог будет взиматься с 4 млн.

Вычет "доходы минус расходы": если вы подтвердите расходы на покупку жилья, налог будет взиматься только с разницы между покупной и продажной ценой.

Какие льготы могут применяться при продаже

Кроме стандартных вычетов, льготы могут применяться при продаже жилья по программе реновации или если у владельца есть дети.

Что важно учитывать при продаже единственного жилья

Если вы продаете своё единственное жильё и покупаете новое, важно уложиться в 90-дневный срок. Если в этот период вы приобретете другую квартиру, то налог на продажу первого жилья не потребуется. Однако, если в вашей собственности есть гараж или дача, это не повлияет на статус жилья как единственного.

Подытожим: можно ли продать единственное жильё без уплаты налога

Да, при соблюдении определённых условий, таких как срок владения или цена продажи, налог может быть исключён. Однако если срок владения менее трёх лет, важно правильно применить налоговые вычеты или доказать, что цена продажи совпадает с ценой покупки.

Уточнения

Нало́г - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



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