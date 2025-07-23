Новые многоквартирные дома в Москве: что ожидает покупателей в 2025 году

В Москве увеличилось количество новостроек: 146 многоквартирных домов учтено в 2025 году

3:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Москве в первой половине 2025 года произошел настоящий строительный бум: количество новых многоквартирных домов, поставленных на кадастровый учет, значительно выросло.

Фото: web.archive.org by alzium, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ новостройка

За шесть месяцев этого года в столице зарегистрировали 146 новых объектов, что почти в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о бурном росте жилищного строительства в Москве.

Прирост площади жилых новостроек

Эти новые дома занимают общую площадь в 6 миллионов квадратных метров, из которых почти половина — это жилая площадь, что составляет 3,4 миллиона квадратных метров.

Для сравнения, за тот же период в 2024 году площадь зарегистрированных домов составляла 4,55 миллиона квадратных метров. Это впечатляющее увеличение почти на треть, что наглядно демонстрирует активизацию строительной отрасли столицы.

Лидер среди административных округов

Особое внимание стоит уделить тому, какие районы Москвы лидируют по количеству новостроек. Лидером стал Новомосковский административный округ (АО), в котором было поставлено на учет 28 многоквартирных домов. Это явный признак активного строительства в этом районе, который все больше привлекает внимание застройщиков и жителей.

Не отстает и Южный административный округ, который показал 18 новых домов, а также Западный округ, где количество новостроек также составило 18. Северо-Восточный и Северо-Западный округа не сильно отстают, каждый из которых стал домом для 15 новых многоквартирных домов.

Меньше новостроек в центральных районах

В отличие от удаленных округов, где новостроек значительно больше, центральная часть Москвы пока не демонстрирует столь быстрых темпов роста. В Центральном административном округе зарегистрировано всего 4 новых дома, что говорит о более плотной застройке и меньших возможностях для реализации новых проектов.

Тенденции на рынке недвижимости

Это значительное увеличение числа зарегистрированных домов на первичном рынке жилья в Москве также говорит о развитии новых жилых комплексов, ориентированных на широкий спектр покупателей.

Новые жилые районы развиваются не только с точки зрения количества, но и по качеству, предлагая новые форматы жилья, включая квартиры с улучшенной планировкой, развитую инфраструктуру и более комфортные условия для жизни.

Прогнозы на будущее

Судя по текущим темпам роста, ожидается, что в будущем спрос на жилье в Москве продолжит расти, а количество новостроек будет только увеличиваться. Это предполагает, что рынок недвижимости станет еще более насыщенным, и появится больше возможностей для инвестиций в жилье.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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