В чем секрет нового закона о землях: как он ускорит строительство и реконструкцию

Сергей Гаврилов: новый закон ускорит реализацию инфраструктурных проектов с 2026 года

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 марта 2026 года вступит в силу новый закон, который регулирует изменение видов разрешенного использования земель. Этот документ принесет значительные изменения в порядок применения видов использования участков, как уже существующих, так и вновь образуемых.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Veracious Rey at en.wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Земельный участок

Новый порядок использования земельных участков

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности и земельных отношений Сергей Гаврилов, представляя законопроект, отметил важность упрощения процесса изменения видов использования земель. Этот закон позволит быстрее развивать территории, улучшая условия для строительства домов, школ, парков и других объектов.

По словам Гаврилова, новый порядок поможет ускорить запуск инфраструктурных проектов, таких как строительство дорог, линий электропередач и трубопроводов. Эти виды использования будут определяться напрямую через проект межевания, что значительно упростит процесс.

Устранение правовой "серой зоны"

Особое внимание в новом законе уделено временным изменениям назначения земельных участков. Например, участки, предназначенные для реконструкции или временных стройплощадок, смогут использоваться без официальной смены основного назначения. Это важно, поскольку в условиях плотной городской застройки такие изменения позволят избежать правовой неопределенности.

Гаврилов подчеркнул, что такие нововведения устранят правовую "серую зону", которая могла возникать при фактическом использовании земель с риском признания этого использования нецелевым.

Влияние на инфраструктурные проекты

Закон призван ускорить процесс реализации крупных инфраструктурных объектов. Он предоставляет возможность более гибко подходить к использованию земельных участков, что позволит быстрее реализовывать важные для города проекты.

Введение закона в 2026 году

Закон вступит в силу в марте 2026 года, и его применение охватит как новые участки, так и уже существующие. Это создаст дополнительные возможности для устойчивого и гармоничного развития территории.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.



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