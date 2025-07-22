Захват реки под прикрытием: как миллиардеры платят копейки за доступ к акватории

Можно ли захватить реку, застроить берег и платить за это сущие копейки? В Пермском крае — можно. И это уже стало системой.
Берега рек — это федеральная собственность. Никто не может их приватизировать. Водный кодекс России требует, чтобы вдоль водоёмов оставалась свободная полоса от 5 до 20 метров.
Однако реальность выглядит иначе: в Пермском крае такие зоны чаще всего перекрыты, а местные жители вынуждены смотреть на воду сквозь решётки.
В Усть-Качке, Жебреях, Троице, Полазне, Хохловке, Мостовой люди "живут у воды без воды". Те, кто может себе позволить — арендуют берега и водную акваторию.
Например, за "Жебревелем" числятся такие имена, как управляющий "Мегаполиса" Леонид Крепак, генконструктор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, предприниматель Вячеслав Зубков, экс-губернатор Юрий Трутнев, бизнесмен Андрей Кузяев и депутат Владимир Плотников.
Как сообщает properm.ru, Счётная палата провела аудит и выяснила: за аренду акватории площадью меньше 1000 кв. м водопользователи платят… меньше 1000 рублей в год.
Например, размещение понтонной линии для 22 судов в престижной зоне стоит бизнесу 1,5 тыс. руб. в год. А с одних только стоянок арендаторы зарабатывают до 209 тыс. руб. в месяц.
Берегами распоряжаются муниципалитеты, акваторией — Камское БВУ и Минприроды края. Но контроль отсутствует: из 600 сигналов о нарушениях до наказания дошли единицы.
За 2 года — всего 124 привлечения к ответственности. Штрафы — мизерные: от 500 рублей для граждан до 100 тыс. рублей для юрлиц.
В своём письме в правительство аудиторы настаивают:
"Установление платы на основании справедливой стоимости позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета и повысит значимость водных ресурсов как объекта гражданских прав и обязанностей".
Иначе — мы окончательно потеряем доступ к своим рекам.
Пе́рмский край (неофициально — Прика́мье) — субъект Российской Федерации, расположенный на востоке европейской части России. Входит в Приволжский федеральный округ и Уральский экономический район. Административный центр — город Пермь. В состав края входит Коми-Пермяцкий округ.
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