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Лобода должна расстаться с миллионами: что будет с её недвижимостью в России

Глава ФПБК предложил конфисковать недвижимость Лободы за поддержку Украины
1:50
Недвижимость

Недвижимость Светланы Лободы в России на сумму 300 млн рублей оказалась в центре скандала. Виталий Бородин, глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией, заявил, что артистка поддерживает украинскую власть, и поэтому ее имущество в России должно быть конфисковано. По его мнению, если изъять имущество у таких людей, как Лобода и другие артисты, поддерживающие Украину, средства могут быть направлены на помощь россиянам, в том числе на обеспечение жильем для военных.

Башня Федерация - вид на Белый Дом
Фото: commons.wikimedia.org by Dinozaurus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Башня Федерация - вид на Белый Дом

"Мы в ФПБК хотим, чтобы вся недвижимость Лободы в России была изъята в пользу нашего государства", — сообщил Бородин.

Он добавил, что артистка поддерживает Киев, что делает ее собственность "неприемлемой" для России. По его словам, такие люди, как Лобода, являются "предателями", и необходимо лишить их всех званий и регалий. Бородин также отметил, что стоимость ее недвижимости в России оценивается в 200-300 миллионов рублей.

Глава ФПБК выразил недовольство тем, что Лобода и другие артисты, такие как Валерий Меладзе, не поддерживали Россию с начала специальной военной операции. Он призвал включить их в реестр нежелательных лиц и запретить им въезд в Россию, а также лишить права выступать на российских сценах. По его мнению, такие артисты продолжают поддерживать "террористический Киевский режим" и, следовательно, их деньги идут в поддержку врага.

"Мы должны полностью перекрыть денежные потоки, которые идут на поддержку Украины", — подчеркнул Бородин.

Он отметил, что многие из этих артистов имеют корни в Украине, и добавил, что пора было давно запретить им выступления в России, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Лобода́ (укр. Світла́на Сергі́ївна Лобода́; род. 18 октября 1982, Ирпень, Киевская область), также известная как LOBODA, — украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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