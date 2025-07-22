Горячая вода? Это может разрушить ваши вещи — не повторяйте эти ошибки

Ошибки при стирке, которые ускоряют износ одежды: как избежать их

2:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мы все знаем, как важно ухаживать за одеждой. Однако привычки, передаваемые от поколения к поколению, могут не соответствовать современным технологиям стирки. Иногда это приводит к быстрому износу тканей и потерям. Стирка — это не просто автоматическое включение стиральной машины и добавление моющего средства. Закари Позняк, эксперт по клинингу и владелец сети химчисток в США, рассказал Business Insider о пяти основных ошибках, которые мы часто совершаем при стирке.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стиральная машина и сушащиеся вещи

Неправильная температура воды

Один из самых распространенных мифов — это необходимость горячей воды для стирки. Закари объясняет, что горячая вода не всегда полезна и часто изнашивает ткани. Для большинства вещей достаточно теплой или холодной воды (около 30°C), что поможет сохранить их цвет и текстуру. Слишком много моющего средства

Когда кажется, что больше моющего средства обеспечит лучшую чистоту, на самом деле это не так. Оставшиеся остатки порошка могут вызвать раздражение кожи и затруднить работу стиральной машины. Закари рекомендует использовать от одной до четырех столовых ложек моющего средства в зависимости от загрязненности одежды. Отбеливатель: лучший друг или враг

Отбеливатель, хотя и ассоциируется с чистотой, может нанести непоправимый ущерб ткани. Он вызывает обесцвечивание, появление дыр и ускоряет износ. Профессионалы избегают его использования. Лучше всего использовать безхлорные отбеливатели, перекись водорода или ферментативные очистители. Сушка при высокой температуре

Функция сушки в стиральной машине может превратиться в настоящую "духовку", если не контролировать время. Перегрев сильно влияет на ткань, деформируя и морщащая её. Деликатные ткани, такие как шерсть или шелк, лучше не сушить в машине. Хлопковые вещи нужно доставать, пока они ещё немного влажные. Отсутствие предварительной обработки пятен

Пятно не стоит откладывать до стирки — его нужно обрабатывать сразу. Пятновыводитель, нанесенный на загрязнение вовремя, может предотвратить стойкие пятна. Иногда не стоит сразу стирать — дайте времени средству подействовать для наилучшего результата.

Теперь, когда вы знаете эти пять ошибок, ваша стирка будет не только эффективной, но и бережной для ваших любимых вещей.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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