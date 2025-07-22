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Один трюк, чтобы окна оставались чистыми: без химии и долгих усилий

Простой способ чистки окон с использованием глицерина
1:55
Недвижимость

Мытье окон — одна из самых нелюбимых домашних задач. Но есть простой способ, который позволит вам держать окна чистыми и блестящими в течение нескольких недель без усилий. Без дорогих химикатов и сложных процедур — всего лишь один доступный ингредиент, который можно найти в любой аптеке за копейки.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

Лето — тяжелое время для окон: дождь, пыльца, грязь и ветер. Но несмотря на все эти факторы, мои окна остаются чистыми, даже если я мою их всего один раз за сезон. Как это возможно? Дело в глицерине.

Глицерин — это безвредное и доступное вещество, которое можно найти в каждом креме или мыле. Он давно используется в косметологии, фармацевтике и даже пищевой промышленности, но мало кто знает, что он идеально подходит для ухода за окнами.

Как это работает

Глицерин образует на стекле невидимый слой, который защищает поверхность от воды и грязи. Когда дождь падает, капли не остаются на стекле, а быстро стекают вниз, не оставляя разводов. Но это еще не все: глицерин также имеет антистатические свойства, благодаря которым пыль и пыльца оседают гораздо медленнее.

Как использовать глицерин для чистки окон? Это очень просто:

  • В теплую воду (около 1 литра) добавьте одну чайную ложку глицерина и хорошо перемешайте.
  • Налейте раствор в пульверизатор и распылите его на окна.
  • Протрите поверхность салфеткой из микрофибры.

Для лучшего результата можно дополнительно протереть стекло бумажным полотенцем или лопаточкой.

Эта смесь не только очищает стекло, но и создает защитный слой, который помогает предотвратить загрязнение и облегчает уход за окнами. И самое приятное — эффект сохраняется на несколько недель.

Уточнения

Глицери́н (от греч. γλυκερός «сладкий») — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой .

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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