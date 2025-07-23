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Кондиционер капает? Вот что нужно сделать, чтобы остановить протечку за пару минут

Засоренная дренажная трубка — основная причина протечек кондиционеров
3:00
Недвижимость

Если ваш кондиционер протекает, это может быть вызвано рядом распространенных проблем, связанных с его функционированием. Важно понимать, что утечка воды может быть как незначительной, так и свидетельствовать о более серьезной неисправности. Рассмотрим основные причины и способы устранения проблемы.

Кондиционер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кондиционер

Причины, почему кондиционер может протекать

Засоренная или поврежденная дренажная трубка

  • Причина: дренажная трубка служит для вывода конденсата, который образуется при охлаждении воздуха. Если трубка засорена, вода не может нормально выходить, что приводит к накоплению влаги и протечке.
  • Как решить: прочистите трубку с помощью специального очистителя или продуйте ее сжатым воздухом. Если трубка повреждена, замените ее.

Проблемы с испарителем

  • Причина: когда испаритель загрязняется пылью и грязью, его способность эффективно испарять влагу ухудшается, что приводит к конденсации воды и протечке.
  • Как решить: очистите испаритель с помощью мягкой ткани или специального средства для чистки кондиционеров. Если испаритель сильно загрязнен, возможно, его потребуется промыть или заменить.

Засоренный фильтр

  • Причина: засоренный фильтр препятствует нормальной циркуляции воздуха, что также может приводить к накоплению влаги в системе.
  • Как решить: очистите или замените фильтр, чтобы восстановить нормальную работу устройства.

Низкий уровень хладагента

  • Причина: если уровень хладагента в системе слишком низкий, это может вызвать замерзание испарителя. Когда он тает, вода начинает протекать.
  • Как решить: вызовите специалиста для проверки уровня хладагента и дозаправки системы.

Неправильная установка кондиционера

  • Причина: если кондиционер установлен с наклоном в неправильную сторону, вода не будет эффективно выводиться через дренажную трубку, что приведет к протечке.
  • Как решить: убедитесь, что кондиционер установлен под правильным углом, чтобы вода могла беспрепятственно стекать.

Как предотвратить проблемы с протечками

  • Регулярная чистка кондиционера: протирайте фильтры, испаритель и другие компоненты кондиционера хотя бы раз в несколько месяцев.

  • Проверка дренажной системы: убедитесь, что дренажная трубка всегда чистая и свободная от загрязнений.

  • Обслуживание профессионалами: рекомендуется ежегодно вызывать специалиста для технического обслуживания кондиционера, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Если ваш кондиционер протекает, не стоит паниковать — проблема может быть решена с помощью простых действий. Однако, если простая чистка не помогает, обратитесь к профессионалам для диагностики и ремонта. Регулярное обслуживание вашего кондиционера поможет избежать большинства проблем и продлить его срок службы.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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