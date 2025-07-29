Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Налог на вклады в 2025 году: при доходе свыше 210 тысяч рублей придётся платить
Перемещение между рейсами: как однодневное бронирование отеля улучшает путешествие
В августе яблоням и грушам необходима подкормка фосфором и калием
Геофизик Кристиан Мильке объяснил подъём почвы упругой реакцией на обезвоживание
Гнев в глазах Макарова: поклонники Кудрявцевой требуют развода
Пёс по кличке Какао стал кассиром в ресторане в Таиланде — The Thaiger
Котлеты для бургеров жарят по 5 минут с каждой стороны — советы по приготовлению
Дубленки из овчины возвращаются в моду и снова занимают лидирующие позиции
Масло в редукторе нужно менять: загрязнение ведёт к износу и дорогому ремонту

Как избавиться от мух? Повесьте это в саду, и ни одно насекомое к вам даже не приблизится

Эффективная защита от мух: простое решение с диско-шаром
1:33
Недвижимость

Мухи могут превратить нашу жизнь в кошмар, особенно когда мы не можем от них избавиться и вынуждены слушать их надоедливое жужжание. Они не только раздражают, но и могут переносить бактерии и других вредителей на наши продукты. Интернет взорвался новой идеей, которая позволяет быстро и эффективно избавиться от мух, и вы можете попробовать её прямо сейчас!

Муха
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Муха

Как использовать этот метод?

Диско-шар не только возвращает нас в беззаботные дни юности, но и эффективно отпугивает мух. Подобно растениям, которые мухи не любят, его можно использовать в доме или на улице. Этот метод не только работает, но и придаёт вашему пространству уют, пишет lender.hu.

Почему диско-шар так эффективен?

Мухи терпеть не могут яркий свет, особенно когда он преломляется и создаёт световые блики. Эти блики мешают им ориентироваться и приземляться, что делает их присутствие менее комфортным. Этот метод особенно полезен, так как мухи очень чувствительны к свету.

Дополнительные советы по борьбе с мухами

Вы также можете повесить компакт-диски в местах, где часто появляются мухи. Принцип тот же, что и с диско-шаром: блики света отпугивают насекомых.

Существуют специальные вращающиеся мешочки, наполненные водой, которые разработаны для отпугивания мух и других насекомых. Они также эффективны против ос.

Уточнения

Му́хи — насекомые, входящие в отряд Двукрылые (Diptera).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Котлеты для бургеров жарят по 5 минут с каждой стороны — советы по приготовлению
Дубленки из овчины возвращаются в моду и снова занимают лидирующие позиции
Масло в редукторе нужно менять: загрязнение ведёт к износу и дорогому ремонту
Эффективная защита от мух: простое решение с диско-шаром
Михаил Дегтярев о реконструкции Дворца спорта в Ростовской области: "Качественно и с опережением графика"
Дефицит железа и ферритина является частой причиной выпадения волос у женщин
Венгерские эксперты: жара за рулём снижает концентрацию как алкоголь
Lyft планирует запустить беспилотные шаттлы без рулевого колеса к 2026 году
Кинолог Эми Мейтленд указала породы с наибольшими проблемами послушания
Забытые уголки Румынии: идиллический Буштень и его необычные достопримечательности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.