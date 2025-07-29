Как алюминиевая фольга спасет вашу душевую кабину от налета — вы не поверите

Трюки с фольгой: как сделать уборку в ванной проще и быстрее

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Душевые кабины становятся всё более популярными в ванных комнатах, особенно из-за экономии пространства. Однако такие помещения требуют регулярного ухода и уборки.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Ежедневная уборка в ванной может быть сложной задачей, а чистка душа — тем более. Необходимо дезинфицировать как внутренние, так и внешние поверхности. Но есть способ сделать это быстро, эффективно и без лишних усилий.

Алюминиевая фольга — неожиданный, но очень полезный помощник в уборке ванной комнаты. Особенно она пригодится для чистки душевой кабины. Вот несколько способов её применения, сообщает free.it.

Как очистить душевую кабину с помощью фольги

Этот трюк был продемонстрирован в одном из видео в соцсетях. Он показывает, как быстро и легко можно удалить известковый налёт с различных поверхностей в ванной комнате.

Для очистки крана от налёта используйте скомканный лист алюминиевой фольги. Трите поверхность, пока налёт не исчезнет. Затем протрите влажной тканью, чтобы убрать остатки.

Для очистки затирки между плитками можно использовать ёршик для унитаза. Нанесите средство, а затем аккуратно очистите затирку с помощью отвёртки или другого инструмента.

Для очистки нижней части душевой кабины используйте абразивную губку. Если пластиковую часть кабины можно поднять, это упростит задачу.

Используя этот трюк и другие методы, вы сможете очистить душевую кабину, отполировать её и вернуть ей первоначальный вид. Ваша ванная комната будет выглядеть не только чистой, но и свежей.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.



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