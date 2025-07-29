Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Германия: зарплаты депутатов выросли на 43% при стагнации доходов населения
Ограничение калорий снижает вес и риск заболеваний, подтверждает доктор Лэйн Нортон
Марго Овсянникова уверена, что зарубежные артисты приезжают в Россию, чтобы увидеть её
Домашнюю пиццу можно приготовить из лаваша, соуса и тертого сыра
Революционная защита от возгораний: новая технология для аккумуляторов электромобилей
Врач опроверг вред ношения телефона в кармане для мужского здоровья
Как избавиться от кислого вкуса свёклы: метод с зольным раствором
The Daily Telegraph: Страны Европы в 2024 году активнее выдавали визы россиянам
Борт №1: во сколько обойдётся самолёт для президента США

Как алюминиевая фольга спасет вашу душевую кабину от налета — вы не поверите

Трюки с фольгой: как сделать уборку в ванной проще и быстрее
1:45
Недвижимость

Душевые кабины становятся всё более популярными в ванных комнатах, особенно из-за экономии пространства. Однако такие помещения требуют регулярного ухода и уборки.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Ежедневная уборка в ванной может быть сложной задачей, а чистка душа — тем более. Необходимо дезинфицировать как внутренние, так и внешние поверхности. Но есть способ сделать это быстро, эффективно и без лишних усилий.

Алюминиевая фольга — неожиданный, но очень полезный помощник в уборке ванной комнаты. Особенно она пригодится для чистки душевой кабины. Вот несколько способов её применения, сообщает free.it.

Как очистить душевую кабину с помощью фольги

Этот трюк был продемонстрирован в одном из видео в соцсетях. Он показывает, как быстро и легко можно удалить известковый налёт с различных поверхностей в ванной комнате.

Для очистки крана от налёта используйте скомканный лист алюминиевой фольги. Трите поверхность, пока налёт не исчезнет. Затем протрите влажной тканью, чтобы убрать остатки.

Для очистки затирки между плитками можно использовать ёршик для унитаза. Нанесите средство, а затем аккуратно очистите затирку с помощью отвёртки или другого инструмента.

Для очистки нижней части душевой кабины используйте абразивную губку. Если пластиковую часть кабины можно поднять, это упростит задачу.

Используя этот трюк и другие методы, вы сможете очистить душевую кабину, отполировать её и вернуть ей первоначальный вид. Ваша ванная комната будет выглядеть не только чистой, но и свежей.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Вечерняя укладка за 5 минут: простые причёски для элегантного образа
Гусиная печень: чем она полезна и как её приготовить — рецепт от специалистов
Тайцзи vs растяжка: что лучше для уменьшения окружности талии?
В России утвердили концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года
Мята в воде улучшает метаболизм, снижает стресс и контролирует аппетит
Власти закрывают пляжи на французском побережье из-за нашествия этих существ
Неправильная работа с климат-контролем ускоряет износ системы охлаждения
Дочь Любови Успенской нашла любовь: кто покорил сердце Татьяны Плаксиной?
Что раздражает бортпроводников больше всего: это поведение мешает даже в бизнес-классе
Один приём — и память оживает: метод "назад в прошлое", который работает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.