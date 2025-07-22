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Хотите плоский живот? Эти упражнения решат все за вас — просто делайте их каждый день

Сделай живот плоским за 3 недели: 5 упражнений, которые работают
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Недвижимость

Обвисший живот — проблема, которая мучает многих, но избавиться от нее можно и без дорогих тренажеров. Всего пять простых упражнений помогут укрепить мышцы пресса и улучшить внешний вид, даже если у вас нет времени на спортзал.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Причины обвисания живота

Обвисший живот часто становится результатом ослабления мышц брюшного пресса и накопления висцерального жира. С возрастом обмен веществ замедляется, что только усугубляет проблему. Чтобы вернуть фигуру в форму, важно укрепить мышцы, создавая естественный "каркас", который визуально подтягивает живот. Однако нужно помнить, что локальное сжигание жира невозможно без комплексного подхода.

5 упражнений для подтянутого живота

  1. Вакуум
    Одно из самых эффективных упражнений для пресса — вакуум. Он выполняется утром на голодный желудок и укрепляет поперечную мышцу, которая действует как естественный корсет для живота.
  2. Планка
    Планка — универсальное упражнение для тренировки всего корсета. Начните с 30 секунд и постепенно увеличивайте время до 2-3 минут. Это не только укрепляет пресс, но и способствует улучшению осанки.
  3. Повороты в стороны
    Повороты воздействуют на косые мышцы живота, формируя талию. Важно выполнять их медленно, ощущая напряжение в целевых мышцах.
  4. Подъем ног
    Подъем ног в положении лежа тренирует нижние мышцы живота. Новички могут сгибать колени, чтобы снизить нагрузку.
  5. Велосипед
    Упражнение "велосипед" сочетает элементы скручивания и кардио нагрузки, что эффективно помогает сжигать калории и укреплять мышцы пресса.

Результаты и рекомендации

По данным Американского совета по физическим упражнениям, результаты можно заметить уже через 3-4 недели регулярных тренировок. Важно сочетать физическую активность с правильным питанием и достаточным потреблением воды.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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