Этот лайфхак с фольгой изменит вашу кухню: храните пищу теплее и безопаснее

Как использовать алюминиевую фольгу: разница между глянцевой и матовой стороной

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Алюминиевая фольга — важный элемент на кухне, который мы часто используем для упаковки продуктов или для накрытия блюд в духовке. Но задумывались ли вы когда-нибудь, с какой стороной лучше работать? Ответ не так прост, как может показаться на первый взгляд, и это может повлиять как на сохранение тепла, так и на безопасность.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

В чем разница между глянцевой и матовой стороной

Многие ошибочно считают, что не имеет значения, с какой стороной фольга будет направлена к продукту. Однако это не так.

Если фольга повернута матовой стороной к еде, тепло будет легче выходить, что удобно, если вы хотите ускорить процесс охлаждения, например, при хранении остатков пищи. Это особенно важно, когда нужно быстро охладить еду, чтобы предотвратить размножение бактерий.

С другой стороны, если вы хотите сохранить блюдо теплым, глянцевая сторона должна быть направлена к продукту. Она отражает тепло назад, что помогает сохранять температуру пищи дольше.

Практическое применение фольги

Вы можете использовать обе стороны фольги в зависимости от ваших нужд. Например, если у вас есть горячие сосиски с гриля или свежая лазанья, глянцевая сторона фольги должна быть обращена внутрь, чтобы она отражала тепло и сохраняла пищу теплой.

Если же ваша цель — быстро охладить остатки еды и хранить их в холодильнике, лучше выкладывать еду матовой стороной вверх. Это позволит ускорить процесс охлаждения и снизит риск пищевого отравления.

Важные нюансы

Также стоит помнить, что алюминиевая фольга не предназначена для использования в микроволновой печи. Контакт фольги с микроволнами может вызвать искры и привести к пожару. Так что в следующий раз, когда вы будете использовать фольгу на кухне, подумайте о том, как правильно ее применить для сохранения тепла или для охлаждения.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.



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