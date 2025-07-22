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Этот лайфхак с фольгой изменит вашу кухню: храните пищу теплее и безопаснее

Как использовать алюминиевую фольгу: разница между глянцевой и матовой стороной
2:01
Недвижимость

Алюминиевая фольга — важный элемент на кухне, который мы часто используем для упаковки продуктов или для накрытия блюд в духовке. Но задумывались ли вы когда-нибудь, с какой стороной лучше работать? Ответ не так прост, как может показаться на первый взгляд, и это может повлиять как на сохранение тепла, так и на безопасность.

Фольга
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фольга

В чем разница между глянцевой и матовой стороной

Многие ошибочно считают, что не имеет значения, с какой стороной фольга будет направлена к продукту. Однако это не так.

Если фольга повернута матовой стороной к еде, тепло будет легче выходить, что удобно, если вы хотите ускорить процесс охлаждения, например, при хранении остатков пищи. Это особенно важно, когда нужно быстро охладить еду, чтобы предотвратить размножение бактерий.

С другой стороны, если вы хотите сохранить блюдо теплым, глянцевая сторона должна быть направлена к продукту. Она отражает тепло назад, что помогает сохранять температуру пищи дольше.

Практическое применение фольги

Вы можете использовать обе стороны фольги в зависимости от ваших нужд. Например, если у вас есть горячие сосиски с гриля или свежая лазанья, глянцевая сторона фольги должна быть обращена внутрь, чтобы она отражала тепло и сохраняла пищу теплой.

Если же ваша цель — быстро охладить остатки еды и хранить их в холодильнике, лучше выкладывать еду матовой стороной вверх. Это позволит ускорить процесс охлаждения и снизит риск пищевого отравления.

Важные нюансы

Также стоит помнить, что алюминиевая фольга не предназначена для использования в микроволновой печи. Контакт фольги с микроволнами может вызвать искры и привести к пожару. Так что в следующий раз, когда вы будете использовать фольгу на кухне, подумайте о том, как правильно ее применить для сохранения тепла или для охлаждения.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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