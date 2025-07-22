Частные дома и многоквартирное жилье: что происходит на рынке ИЖС в России

Частное домостроение в России активно развивается, и в последние годы ввод частных домов превышает объемы строительства многоквартирных домов. Однако несмотря на растущий интерес, рынок ИЖС остаётся в значительной степени неструктурированным. Проблемы инфраструктуры, отсутствие социальных объектов и ограниченный доступ к инженерным сетям — вот что мешает полноценному развитию этого сегмента.
С 24 по 27 июня в Сочи прошел форум недвижимости "Движение", на котором обсуждали различные аспекты частного домостроения. На рынке ИЖС сохраняются несколько ключевых тенденций. Например, спрос на одноэтажные дома остается высоким, а площадь домов сокращается: все больше людей выбирают проекты до 150 м², что позволяет не только сэкономить на строительстве, но и снизить эксплуатационные расходы.
Одной из главных проблем рынка ИЖС остаётся отсутствие инфраструктуры. Многие покупатели сталкиваются с ситуацией, когда в домах нет подключений к электричеству, газу и водоснабжению. Всё это приходится устраивать за собственный счет, что повышает стоимость жилья. К тому же, частные застройщики часто не обеспечивают создание инфраструктуры вокруг коттеджных поселков, ограничиваясь лишь строительством домов.
Вместе с растущим спросом на ИЖС, появляется и необходимость более серьезного подхода к созданию комфортной среды для жизни. Современные покупатели требуют, чтобы поселки были полностью обустроены, с детскими садами, школами и другими необходимыми объектами. Это приводит к тому, что разработка таких проектов становится более комплексной и затратной. Некоторые девелоперы уже начали учитывать эти факторы, создавая инфраструктуру на 50% площади будущих поселков.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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