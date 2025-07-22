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Двор, как у изысканных дизайнеров: старый кирпич в действии

Вдохновение для сада: старый кирпич как новый тренд в ландшафтном дизайне
1:57
Недвижимость

Старый кирпич, который часто воспринимается как отходы, может стать основой для стильных и функциональных элементов сада. На примере одной семьи, решившей использовать старые кирпичи, привезённые из-за границы, показано, как с минимальными затратами можно создать нечто оригинальное и полезное для своего двора.

Кирпичи
Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кирпичи

Новый взгляд на старые кирпичи

Старый кирпич часто считают ненужным материалом, однако он может добавить участку особый деревенский стиль. Семья приобрела кирпичи за символическую цену при сносе старого дома и решила применить их в своём саду, создав несколько уникальных проектов.

Садовый гриль: центр двора

Первым проектом стало строительство садового гриля. Старые кирпичи идеально подходят для этого благодаря своей прочности и способности сохранять тепло. Такой гриль стал центром сада, вокруг которого проходят семейные мероприятия. Он был собран с помощью обычного строительного раствора и кирпичей, что позволило создать устойчивую конструкцию с характерным внешним видом, гармонирующим с ландшафтом.

Садовая мойка: практичный элемент

Следующим проектом была садовая раковина, которая стала полезным и стильным элементом двора. Для этого использовали старые кирпичи для фундамента, а сверху установили чугунную раковину, найденную на базаре. Этот уголок сада стал функциональным и декоративным решением для мытья рук, фруктов и садовой утвари.

Вдохновение для собственных проектов

Старый кирпич может быть использован для множества других проектов, если проявить творческий подход. Эти примеры демонстрируют, как легко можно преобразить двор, используя доступный материал. С помощью старых кирпичей можно создать стильный и уникальный садовый уголок.

Уточнения

Кирпи́ч — строительный материал в виде искусственного камня, изготовленного из пластичной минеральной смеси.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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