Очистить сковороду без царапин: этот лайфхак сделает вашу кухню идеальной

5 простых способов очистить пригоревшую сковороду с помощью доступных продуктов

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для того чтобы очистить пригоревшую сковороду, не требуется много усилий. Существует несколько простых и эффективных методов, которые помогут вам вернуть посуде первозданный вид. Самый популярный и проверенный способ включает несколько доступных ингредиентов, которые найдутся на каждой кухне.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сковорода Tefal на плите

Как почистить сковороду с помощью колы

Этот трюк давно стал популярным, и вот почему: кола помогает растворить жировые отложения и пригоревшие частицы пищи. Чтобы очистить сковороду, вам понадобится:

1 стакан колы

2 столовые ложки пищевой соды

2 столовые ложки средства для мытья посуды

1 столовая ложка соли

Шаги:

В глубокой посуде смешайте колу, соду, моющее средство и соль. Поместите грязную сковороду в пластиковый пакет и вылейте в него смесь. Плотно завяжите пакет и оставьте на ночь. Через несколько часов аккуратно потрите сковороду с помощью грубой губки или дуршлага. Промойте сковороду, и она будет как новая!

Если грязь не сходит с первого раза, повторите процедуру.

Альтернативные методы очистки сковороды

Кроме колы, есть и другие доступные продукты, которые помогут вам избавиться от пригоревших остатков:

Уксус: смешайте 1 стакан воды и 4 столовые ложки уксуса, обмакните сковороду в смесь и оставьте на пару часов. Затем вымойте ее как обычно.

Пищевая сода: сделайте пасту из соды и воды, нанесите на грязные участки сковороды и оставьте на несколько часов. После этого тщательно протрите поверхность.

Лимонная кислота: разведите лимонную кислоту в горячей воде, поместите в раствор сковороду, оставьте на некоторое время и промойте.

Эти способы помогут вам легко и быстро очистить сковороду, не тратя много времени и усилий. Попробуйте и убедитесь, как легко вернуть посуде свежий вид!

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.



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