Дом за городом без стресса: раскрываем главную хитрость

Этапы строительства дома под ключ — рекомендации генерального директора ГК РУБКОФФ

Мечтаете о загородном доме, но мысль о стройке вызывает ужас? Решение есть — строительство "под ключ". Это формат, при котором одна команда берёт на себя всё: от проекта и фундамента до отделки и ландшафта. И главное — подстраивается под ваши пожелания и ритм жизни.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Steven Pavlov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Строительство дома

Всё начинается с проекта

На этом этапе важно не только нарисовать красивую картинку будущего дома, но и учесть технические детали: безопасность, удобство, устойчивость конструкции. Обязательная часть проектирования включает:

АР (архитектурные решения) — планировка, фасады, интерьерные схемы.

КЖ, КД и КР — всё, что касается несущих конструкций, железобетона и материалов.

Хорошо, если подключаются инженерные разделы: отопление, вентиляция, водопровод, канализация и электричество. Это особенно важно для каменных домов.

Не забудьте о дизайн-проекте интерьера. Он поможет заранее продумать отделку, расставить мебель и выбрать стиль. Да, стоит денег, но сэкономит вам время и нервы.

Совет: до старта проекта позаботьтесь о геологии участка, топосъёмке и юридической "привязке" дома. Всё это делает строительная компания — просто нужно предоставить исходные данные.

"Тёплый контур": основа вашего комфорта

После проекта наступает этап фундамента, стен, крыши и окон. Всё вместе это называют "тёплым контуром" — без него дом не защитит от холода и сырости.

Например, в проекте дома площадью 239 м² использовали клееный брус. Это снизило затраты на материалы до 25%, обеспечив тепло и уют.

Тип фундамента зависит от веса здания: деревянному — облегчённый, каменному — мощный. Окна и крыша подбираются под бюджет, внешний вид и требования к энергоэффективности.

Электрика и инженерия — залог спокойствия

Здесь главное — не экономить и не делать "на глаз". Инженеры и заказчики должны вместе продумать каждую розетку, трубу и тёплый пол. Ошибки на этом этапе потом обходятся дорого.

Отделка и интерьер: без профессионала не обойтись

Многие считают, что справятся сами. Но практика показывает: без дизайн-проекта даже поклейка обоев может превратиться в хаос.

Грамотный проект покажет:

Какие материалы лучше выбрать.

Как расположить освещение.

Какие декоративные детали сделают интерьер цельным.

Какую лестницу поставить, чтобы было удобно и красиво.

Финальный штрих — участок мечты

Ландшафтный дизайн — не просто красота, а продуманный комфорт. Водопады, клумбы, пруд, автоматический полив, зона барбекю — всё это можно заложить в проект заранее.

Например, у одноэтажного дома для двух человек сделали двор из камня и плитки, добавили деревья, кусты и газон. Выглядит стильно и не требует особого ухода.

"Главная цель — построить дом и закрыть все вопросы клиента от первой идеи до новоселья", — Дмитрий Киселёв, генеральный директор ГК "РУБКОФФ".

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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