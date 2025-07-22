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Июнь удивил: россияне снова влезли в ипотеку — несмотря на запредельные ставки

ЦБ сообщил о росте ипотечного портфеля банков на 0,7% в июне 2025 года
1:27
Недвижимость

Задолженность по ипотеке в России продолжает ползти вверх — и это несмотря на сдержанные объёмы новых кредитов. За июнь 2025 года прирост составил 0,6%, следует из предварительных данных Банка России.

Женщина в белой блузке подписывает документы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в белой блузке подписывает документы

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Банки нарастили ипотечный портфель на 0,7% — это немного больше, чем в мае. Основной вклад снова внесли кредиты, выданные по льготным условиям. Только «Семейная ипотека» в июне обеспечила 222 млрд рублей, тогда как месяцем ранее было 209 млрд.

Всего в июне россияне получили ипотек на сумму 309 млрд рублей. Для сравнения: в апреле и мае этот показатель не превышал 290 млрд. При этом около 85% всех новых займов — это льготные программы.

А рыночная ипотека? Всё грустно

На фоне высоких ставок рыночные кредиты остаются в тени. Их объём в июне составил всего 44 млрд рублей. Даже снижение средней ставки на 1,7 п.п. — до 24,9% — не помогло оживить спрос. Уровень по-прежнему критически высок для большинства потенциальных заёмщиков.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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