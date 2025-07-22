Ипотека на новостройки в Москве теряет популярность — вот к чему это приведёт

В первом полугодии 2025 года ипотечный рынок Москвы пережил значительное падение. По данным Росреестра, количество договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
С января по июнь в столице зарегистрировано всего 23 472 договора долевого участия с ипотекой, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 42 441, а в 2023 — 36 351. Снижение составило:
Падение доли новостроек в ипотечных сделках.
Особенно сильно упала доля новостроек, приобретаемых с привлечением ипотеки:
То есть почти каждый второй покупатель теперь приобретает жильё без кредитной нагрузки — тревожный сигнал для рынка.
Несмотря на общее снижение, в июне 2025 года был зафиксирован небольшой прирост:
Оформлено 3,5 тыс. ипотечных ДДУ, что на 14,8% больше, чем в мае (3,06 тыс.).
Однако в годовом выражении ситуация выглядит мрачно:
Снижение активности на рынке новостроек с ипотекой может говорить о растущем недоверии покупателей, изменениях в кредитной политике банков или общей экономической напряжённости. Особенно показательно сокращение доли ипотек — даже не количество, а именно доля говорит о настроениях покупателей.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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