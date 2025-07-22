Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой рецепт и насыщенный вкус: фаршированный перец как находка для постного меню
Жестокое нападение на модель Марии Ковальчук в Дубае: кто виноват?
Критический рубеж почти пройден: будет ли климат восстановлен
Синий кит признан крупнейшим животным в истории Земли — данные зоологов
Тарифы и налоги душат рынок бюджетных автомобилей
Никаких загрязнений: 5 средств для глубокого очищения кожи, которые работают безупречно
Зачем беременным тренировать мышцы кора — и какие упражнения помогут это сделать безопасно
Ракией против нечисти: как живёт деревня, где боятся мёртвых
Экономист Шнейдерман посоветовал покупать доллары до начала осени

Ипотека на новостройки в Москве теряет популярность — вот к чему это приведёт

В июне 2025 года в Москве зарегистрировано 3,5 тыс. ипотечных ДДУ — Росреестр
2:28
Недвижимость

В первом полугодии 2025 года ипотечный рынок Москвы пережил значительное падение. По данным Росреестра, количество договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

многоквартирный дом
Фото: unsplash.com by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
многоквартирный дом

Что показывают цифры

С января по июнь в столице зарегистрировано всего 23 472 договора долевого участия с ипотекой, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 42 441, а в 2023 — 36 351. Снижение составило:

  • 44,7% по сравнению с прошлым годом.
  • 35,4% — относительно 2023 года.

Падение доли новостроек в ипотечных сделках.

Особенно сильно упала доля новостроек, приобретаемых с привлечением ипотеки:

  • В первой половине 2024 года она составляла 61,6%.
  • В 2025 году — уже лишь 42,2%.

То есть почти каждый второй покупатель теперь приобретает жильё без кредитной нагрузки — тревожный сигнал для рынка.

Июнь: локальный всплеск или случайность

Несмотря на общее снижение, в июне 2025 года был зафиксирован небольшой прирост:

Оформлено 3,5 тыс. ипотечных ДДУ, что на 14,8% больше, чем в мае (3,06 тыс.).
Однако в годовом выражении ситуация выглядит мрачно:

  • К июню 2024 года падение составило 66,8% (10,6 тыс. сделок).
  • А по сравнению с июнем 2023 — 45,3% (6,4 тыс.).

Почему это важно

Снижение активности на рынке новостроек с ипотекой может говорить о растущем недоверии покупателей, изменениях в кредитной политике банков или общей экономической напряжённости. Особенно показательно сокращение доли ипотек — даже не количество, а именно доля говорит о настроениях покупателей.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта

Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.

Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Последние материалы
Рэпер Matrang находится в закрытой реабилитации под Москвой уже полтора года
Включать кондиционер сразу после запуска двигателя летом безопасно
Диетолог Писарева предупредила о вреде сладкой газировки для желудка, костей и кожи
В Индонезии зафиксировали гигантскую пчелу — вид не видели с 1981 года
Тысячи километров под песками: на Марсе нашли невидимую сеть рек
Независимый рай: почему Цуг стоит на уровне с Парижем и Сакре-Кёр
Пробуйте новое: витаминный суп без варки за 5 минут – идеально для летнего зноя
Дрожжи не только для теста: как они спасут ваш урожай
Защитите свои финансы: условия новых кредитных каникул для семей с детьми
Тюменская область лидирует по уровню скидок на вторичное жильё — 5,3% по данным Домклик
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.