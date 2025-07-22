Ипотека на новостройки в Москве теряет популярность — вот к чему это приведёт

В июне 2025 года в Москве зарегистрировано 3,5 тыс. ипотечных ДДУ — Росреестр

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В первом полугодии 2025 года ипотечный рынок Москвы пережил значительное падение. По данным Росреестра, количество договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Фото: unsplash.com by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ многоквартирный дом

Что показывают цифры

С января по июнь в столице зарегистрировано всего 23 472 договора долевого участия с ипотекой, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 42 441, а в 2023 — 36 351. Снижение составило:

44,7% по сравнению с прошлым годом.

35,4% — относительно 2023 года.

Падение доли новостроек в ипотечных сделках.

Особенно сильно упала доля новостроек, приобретаемых с привлечением ипотеки:

В первой половине 2024 года она составляла 61,6%.

В 2025 году — уже лишь 42,2%.

То есть почти каждый второй покупатель теперь приобретает жильё без кредитной нагрузки — тревожный сигнал для рынка.

Июнь: локальный всплеск или случайность

Несмотря на общее снижение, в июне 2025 года был зафиксирован небольшой прирост:

Оформлено 3,5 тыс. ипотечных ДДУ, что на 14,8% больше, чем в мае (3,06 тыс.).

Однако в годовом выражении ситуация выглядит мрачно:

К июню 2024 года падение составило 66,8% (10,6 тыс. сделок).

А по сравнению с июнем 2023 — 45,3% (6,4 тыс.).

Почему это важно

Снижение активности на рынке новостроек с ипотекой может говорить о растущем недоверии покупателей, изменениях в кредитной политике банков или общей экономической напряжённости. Особенно показательно сокращение доли ипотек — даже не количество, а именно доля говорит о настроениях покупателей.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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