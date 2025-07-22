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Там, где соглашаются на торг: регионы с самыми щедрыми скидками на жильё

Тюменская область лидирует по уровню скидок на вторичное жильё — 5,3% по данным Домклик
2:56
Недвижимость

Цены на вторичное жильё в России в июне-июле 2025 года показали интересную тенденцию: скидки есть, но не везде — и щедрее всего уступают далеко от мегаполисов.

Жильё в Тюменской и Волгоградской областях
Фото: https://commons.wikimedia.org by Viktor Podlipaev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жильё в Тюменской и Волгоградской областях

Топ-3 регионов по размеру скидок

Лидером стала Тюменская область — здесь можно получить скидку до 5,3%. Более того, более 60% продавцов готовы торговаться, если квартира выставлена через сервис "Домклик".

Чуть меньше скидки, но всё ещё заметные, фиксируются в:

  • Волгоградской области — 5,1%.
  • Ростовской области — 4,6%.

Эти регионы — настоящий подарок для тех, кто умеет договариваться.

"Самые щедрые скидки предлагают в Тюменской области (5,3%)… Более 60% собственников, продававших квартиру с помощью "Домклик”, были готовы снизить цену", — говорится в исследовании.

А в столицах

На противоположной стороне — Москва и Санкт-Петербург. Здесь средняя скидка — всего 1,5-1,7%, при этом готовность собственников снижать цену минимальна:

  • Москва: готовы уступить 47% продавцов.
  • Подмосковье: 50%.
  • Санкт-Петербург: 39,1%.
  • Ленобласть: 39,6%.

Несмотря на это, в Москве цены на вторичное жильё за полгода выросли на 4%, а в Петербурге — на 8%.

Средние значения и курортные регионы

В целом по стране средняя скидка в июне-июле составила 3% — незначительное снижение по сравнению с январём (3,1%). Но даже это позволяет сэкономить примерно 165 тыс. рублей при покупке квартиры за 5,5 млн.

В туристических регионах:

  • Ставропольский край — 3,9%.
  • Калининградская область — 3,7%.

Где продавцы стали сговорчивее

Интересно, что в некоторых регионах продавцы стали заметно уступчивее, по сравнению с началом года:

  • Ростовская обл. — +2,9%.
  • Волгоградская обл. — +1,8%.
  • Калининградская обл. — +1,7%.

А вот в Ставропольском крае, Красноярском крае и Нижегородской области сговорчивость наоборот снизилась.

Кто ещё готов торговаться

Помимо Тюмени, высокий процент уступчивых продавцов отмечен в:

  • Новосибирской области — 57,1%.
  • Омской области — 55,4%.

Если вы нацелены на удачную сделку — эти регионы тоже стоит рассмотреть.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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