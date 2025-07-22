Там, где соглашаются на торг: регионы с самыми щедрыми скидками на жильё

Цены на вторичное жильё в России в июне-июле 2025 года показали интересную тенденцию: скидки есть, но не везде — и щедрее всего уступают далеко от мегаполисов.
Лидером стала Тюменская область — здесь можно получить скидку до 5,3%. Более того, более 60% продавцов готовы торговаться, если квартира выставлена через сервис "Домклик".
Чуть меньше скидки, но всё ещё заметные, фиксируются в:
Эти регионы — настоящий подарок для тех, кто умеет договариваться.
"Самые щедрые скидки предлагают в Тюменской области (5,3%)… Более 60% собственников, продававших квартиру с помощью "Домклик”, были готовы снизить цену", — говорится в исследовании.
На противоположной стороне — Москва и Санкт-Петербург. Здесь средняя скидка — всего 1,5-1,7%, при этом готовность собственников снижать цену минимальна:
Несмотря на это, в Москве цены на вторичное жильё за полгода выросли на 4%, а в Петербурге — на 8%.
В целом по стране средняя скидка в июне-июле составила 3% — незначительное снижение по сравнению с январём (3,1%). Но даже это позволяет сэкономить примерно 165 тыс. рублей при покупке квартиры за 5,5 млн.
В туристических регионах:
Интересно, что в некоторых регионах продавцы стали заметно уступчивее, по сравнению с началом года:
А вот в Ставропольском крае, Красноярском крае и Нижегородской области сговорчивость наоборот снизилась.
Помимо Тюмени, высокий процент уступчивых продавцов отмечен в:
Если вы нацелены на удачную сделку — эти регионы тоже стоит рассмотреть.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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