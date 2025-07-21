Этот ингредиент в вашем шкафчике спасет не только блюда, но и вашу стирку

Как уксус помогает в стирке: нейтрализация запахов, защита цвета и удаление пятен

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наверное, каждый из нас имеет уксус в своем кухонном шкафу. Этот продукт не только незаменим на кухне, но и является настоящим спасителем в хозяйстве. Уксус используется для уборки, помогает избавиться от минеральных отложений в ванной и на кухне, а также может стать отличным помощником при стирке.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Удаление пятен

Преимущества уксуса для стирки

Уксус не только помогает в стирке, но и заменяет дорогие жидкости для полоскания. Он эффективно смягчает ткань, нейтрализует неприятные запахи, защищает цвета одежды и удаляет пятна. Это средство обладает антибактериальным и противогрибковым действием, а также более экологично по сравнению с химическими ополаскивателями, которые могут вредить водной среде, поскольку часто содержат фосфаты.

Как использовать уксус для стирки

Всё, что нужно сделать — это добавить 100-150 мл уксуса в отделение для жидкости при полоскании. Некоторые опасаются неприятного запаха уксуса, но он исчезает, когда одежда высыхает. Чтобы ускорить процесс, можно добавить несколько капель эфирного масла, чтобы придать вещам приятный аромат.

Когда не стоит использовать уксус

Несмотря на все свои преимущества, уксус не всегда подходит. Например, его не следует использовать для стирки одежды, покрытой специальными водоотталкивающими веществами, или для стирки спандекса (например, купальников). В таких случаях уксус может повредить ткань или снизить её защитные свойства.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.