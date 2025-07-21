Шокирующий спад ипотеки в Волгограде: что стоит за резким падением на 50%?

Ипотечная активность в Волгоградской области снизилась на 50%

Волгоградская область показала низкие результаты в ипотечном кредитовании, заняв 73-е место среди 85 российских регионов по версии РИА Рейтинг. Исследование охватывает период с июня 2024 года по июнь 2025 года, в основе которого лежит соотношение выданных ипотечных кредитов к численности экономически активного населения региона.

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Согласно данным, на каждые 1000 человек экономически активного населения Волгоградской области за год приходилось лишь 10 ипотечных займов. При этом динамика текущего года вызывает обеспокоенность — за первые пять месяцев 2025 года количество выданных кредитов снизилось на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний размер ипотечного кредита в регионе в январе-мае 2025 года составил 3,72 миллиона рублей.

Однако уровень просроченной задолженности остается на низком уровне и на 1 июня 2025 года составил лишь 0,65%. Это показатель, который можно считать стабильным, учитывая текущие экономические реалии.

На фоне этого лидерами рейтинга стали Республика Тыва, Республика Бурятия и Тюменская область. В то время как Москва оказалась на 74-м месте, а Санкт-Петербург — на 44-м. Наименьшая ипотечная активность наблюдается в Чечне, Дагестане и Ингушетии, сообщает novostivolgograda.ru.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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