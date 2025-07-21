Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Корешков и Авратинская объявили о разводе: люди растут в разных направлениях
Депутат Ананских назвал популизмом угрозы США наказывать покупателей нефти из РФ
Кератиновое выпрямление и Olaplex признаны вредными для наращённых волос
Спираль безумия: почему Бритни Спирс повторяет трагический путь своей бабушки?
Рецепт оладий из кабачков с добавлением салями и сыра
Переопыление и степень зрелости томатов влияют на качество семян
Ши-тцу, чихуахуа и такса признаны одними из самых преданных собак
Регулярные короткие тренировки делают походку легче и укрепляют мышцы
Археологи Еврейского университета нашли прямоугольные дома охотников 12,5 тыс. лет назад

Секретная сила лимона, которая смывает налёт и стереотипы

Чистка крана от налёта натуральными средствами — уксус, сода, лимон
1:32
Недвижимость

Если вы думали, что лимон нужен только для чая или маринада, пора менять мнение. Этот фрукт может стать вашим секретным оружием в борьбе с известковым налётом на кране. И главное — никаких дорогих чистящих средств!

Лимон
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Лимон

Как работает лимон против налёта

Весь секрет в природной кислотности лимона. Лимонная кислота отлично справляется с накипью и известковым налётом, не повреждая поверхность крана.

Чтобы добиться результата:

  • Разрежьте лимон пополам.
  • Прижмите половинку к носику крана срезом внутрь.
  • Зафиксируйте резинкой или бечёвкой.
  • Оставьте на 30-60 минут.

За это время кислота начнёт растворять налёт — без особых усилий и химикатов.

Эффект, который видно сразу

Через час снимите лимон и просто протрите кран губкой. Белый налёт уйдёт легко, а кран снова заблестит, словно его только что установили.

Этот способ уже покорил интернет — и не зря. Он прост, экологичен, безопасен для здоровья и действительно работает.

Почему стоит попробовать этот метод

  • Экономично — не требует покупок специальных средств.
  • Быстро — не нужно тереть часами.
  • Эффективно — удаляет даже стойкий налёт.
  • Безопасно — подходит для большинства покрытий.

В следующий раз, когда рука потянется за магазинным средством от налёта, вспомните про лимон. Иногда именно простые решения дают лучший результат.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее

В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.

Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Археологи Еврейского университета нашли прямоугольные дома охотников 12,5 тыс. лет назад
Непризнание и обиды: что стоит за враждой Шаляпина и Киркорова
ВСУ могут попытаться прорваться в Брянскую область
Как защититься от удара молнии в автомобиле: важные рекомендации для водителей
Газетные заголовки vs. официальные данные: что известно о бактериях у турецкого побережья
Профессор Ван Цзя назвал овощи, снижающие риск деменции
Непредсказуемое наступление: ВС РФ широким фронтом выходят на госграницу в ДНР
Метод Гайдая: как режиссёр добивался куража от Натальи Варлей
Простые домашние средства для чистки унитаза и удаления плесени
Модные фасоны слитных купальников летом 2025
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.