Секретная сила лимона, которая смывает налёт и стереотипы

Чистка крана от налёта натуральными средствами — уксус, сода, лимон

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы думали, что лимон нужен только для чая или маринада, пора менять мнение. Этот фрукт может стать вашим секретным оружием в борьбе с известковым налётом на кране. И главное — никаких дорогих чистящих средств!

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Лимон

Как работает лимон против налёта

Весь секрет в природной кислотности лимона. Лимонная кислота отлично справляется с накипью и известковым налётом, не повреждая поверхность крана.

Чтобы добиться результата:

Разрежьте лимон пополам.

Прижмите половинку к носику крана срезом внутрь.

Зафиксируйте резинкой или бечёвкой.

Оставьте на 30-60 минут.

За это время кислота начнёт растворять налёт — без особых усилий и химикатов.

Эффект, который видно сразу

Через час снимите лимон и просто протрите кран губкой. Белый налёт уйдёт легко, а кран снова заблестит, словно его только что установили.

Этот способ уже покорил интернет — и не зря. Он прост, экологичен, безопасен для здоровья и действительно работает.

Почему стоит попробовать этот метод

Экономично — не требует покупок специальных средств.

Быстро — не нужно тереть часами.

Эффективно — удаляет даже стойкий налёт.

Безопасно — подходит для большинства покрытий.

В следующий раз, когда рука потянется за магазинным средством от налёта, вспомните про лимон. Иногда именно простые решения дают лучший результат.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.