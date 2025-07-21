Чистота без химии — секреты, которые прячутся у вас на кухне

Простые домашние средства для чистки унитаза и удаления плесени

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы поддерживать дом в порядке, не обязательно тратиться на дорогие средства. Порой простые продукты, которые всегда под рукой, справляются с задачей не хуже профессиональной химии. Например, соль и сода отлично работают там, где вы не ожидали их увидеть — в уборке санузлов и борьбе с плесенью.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Соль и сода — для чистки унитаза

Самое простое решение — засыпать в унитаз смесь соли и пищевой соды. Это не только очищает поверхность, но и помогает дезинфицировать сантехнику.

Как это сделать:

Смешайте пару ложек мелкой соли с таким же количеством соды.

При желании добавьте пару капель эфирного масла.

Засыпьте смесь в унитаз и оставьте на ночь.

Соль и сода уничтожают бактерии, устраняют неприятные запахи, а эфирное масло придаёт свежесть.

Как безопасно удалить чёрную плесень

Плесень часто появляется в местах с высокой влажностью — в ванной, на кухне, а иногда даже в спальне. Она не только портит вид, но и может быть опасна для здоровья.

Простой способ избавиться от неё без химии — растворить столовую ложку соды в литре воды.

Смесью обработайте швы или пятна плесени.

Используйте щётку или старую зубную щётку.

После этого промойте поверхность и тщательно высушите.

Этот метод не требует усилий, подходит для поддержания чистоты и не наносит вреда окружающей среде.

Другие способы борьбы с плесенью

Отбеливатель: растворите 250 мл в воде и нанесите на плесень, затем промойте.

Чистящие средства: используйте строго по инструкции.

Аммиак: подходит только для стекла и плитки.

Уксус: смешайте с водой, нанесите на плесень, через несколько минут смойте.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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