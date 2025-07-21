Чистота без химии — секреты, которые прячутся у вас на кухне

Чтобы поддерживать дом в порядке, не обязательно тратиться на дорогие средства. Порой простые продукты, которые всегда под рукой, справляются с задачей не хуже профессиональной химии. Например, соль и сода отлично работают там, где вы не ожидали их увидеть — в уборке санузлов и борьбе с плесенью.
Самое простое решение — засыпать в унитаз смесь соли и пищевой соды. Это не только очищает поверхность, но и помогает дезинфицировать сантехнику.
Как это сделать:
Соль и сода уничтожают бактерии, устраняют неприятные запахи, а эфирное масло придаёт свежесть.
Плесень часто появляется в местах с высокой влажностью — в ванной, на кухне, а иногда даже в спальне. Она не только портит вид, но и может быть опасна для здоровья.
Простой способ избавиться от неё без химии — растворить столовую ложку соды в литре воды.
Этот метод не требует усилий, подходит для поддержания чистоты и не наносит вреда окружающей среде.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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