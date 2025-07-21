Готовьте на месяц вперед: эти 15 продуктов можно смело замораживать без потери качества

Молоко, сыр и бананы можно замораживать, чтобы продлить срок их хранения

3:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мы привыкли, что морозилка — это место для замораживания мяса, рыбы или овощей. Однако оказывается, что в морозилке можно хранить куда больше продуктов, чем мы думаем. Такие продукты не только продлевают срок хранения, но и помогают всегда иметь под рукой необходимые ингредиенты. В этом списке — 15 неожиданных продуктов, которые можно смело замораживать, и почему вам стоит это делать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морозильная камера с продуктами

Авокадо

Авокадо легко портится, но его можно заморозить. Просто очистите плод, удалите семя и нарежьте или превратите в пюре с добавлением лайма или лимона. Замороженный авокадо будет идеален для смузи или гуакамоле.

Сыр

Замораживать сыр можно в любых его формах: целыми кусками, нарезанным или натертым. Но для сохранения вкуса лучше использовать сыр в блюдах сразу после разморозки, например, на пицце или в пасте.

Бананы

Бананы, как только начинают чернеть, можно заморозить и использовать для десертов или коктейлей. Храните их в кожуре или без нее — в замороженном виде они идеально подходят для выпечки или приготовления смузи.

Картофель

Чтобы заморозить картофель, его нужно предварительно отварить и остудить в ледяной воде. Он будет прекрасно подходить для жарки или запеканок после разморозки.

Молоко

Молоко можно замораживать в контейнерах или бутылках, а при размораживании его лучше встряхнуть, чтобы оно стало однородным. Этот метод поможет сохранить молоко на долгое время.

Песто

Песто прекрасно замораживается, особенно в форме порционных кубиков льда. Это позволяет размораживать только нужное количество для соусов или пасты.

Вино

Не выбрасывайте остатки вина — заморозьте его в кубиках льда и используйте для готовки. Это идеальный способ добавить вкус в соусы и мясные блюда.

Бекон

Бекон можно заморозить порциями, чтобы не размораживать всю упаковку за один раз. Просто кладите его на гриль или сковороду после разморозки.

Рис

Готовый рис замораживается без потери качества. Просто охладите его и заморозьте в контейнере. После разморозки его можно разогреть в микроволновке.

Крем для десертов

Если у вас остался крем, например, для торта, его можно заморозить. Просто храните в пакете с молнией, а перед использованием размораживайте в холодильнике.

Зелень

Порезанную зелень можно замораживать в кубиках льда. Это простой способ сохранить ее свежесть и использовать по мере необходимости.

Торт

Торт отлично замораживается, и даже после разморозки он не теряет своего вкуса. Заверните его в фольгу или бумагу для выпечки и поместите в морозильник.

Орехи

Орехи лучше хранить в морозильной камере, чтобы избежать их прогоркания. Положите их в пакеты с застежкой, и они останутся свежими намного дольше.

Сливочное масло

Масло можно замораживать как целыми пачками, так и в порционных кусочках. Это удобно для выпечки и приготовления блюд, ведь размораживать его можно по мере надобности.

Яйца

Яйца можно замораживать как в виде целого яйца (взбитого), так и по отдельности (желток и белок). После разморозки используйте яйца сразу, так как они быстро портятся.

Теперь вы знаете, что можно замораживать не только мясо и овощи, но и многие другие продукты, которые всегда будут под рукой, когда это нужно. Заморозка помогает экономить продукты и уменьшить количество отходов.

Уточнения

Замораживание — охлаждение ниже криоскопической температуры, которая отличается для разных видов продуктов и обычно лежит в диапазоне от (0 °C) для воды и до (-3 °C) для рыбы или мороженого.



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