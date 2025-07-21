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Готовьте на месяц вперед: эти 15 продуктов можно смело замораживать без потери качества

Молоко, сыр и бананы можно замораживать, чтобы продлить срок их хранения
3:47
Недвижимость

Мы привыкли, что морозилка — это место для замораживания мяса, рыбы или овощей. Однако оказывается, что в морозилке можно хранить куда больше продуктов, чем мы думаем. Такие продукты не только продлевают срок хранения, но и помогают всегда иметь под рукой необходимые ингредиенты. В этом списке — 15 неожиданных продуктов, которые можно смело замораживать, и почему вам стоит это делать.

Морозильная камера с продуктами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морозильная камера с продуктами

Авокадо

  • Авокадо легко портится, но его можно заморозить. Просто очистите плод, удалите семя и нарежьте или превратите в пюре с добавлением лайма или лимона. Замороженный авокадо будет идеален для смузи или гуакамоле.

Сыр

  • Замораживать сыр можно в любых его формах: целыми кусками, нарезанным или натертым. Но для сохранения вкуса лучше использовать сыр в блюдах сразу после разморозки, например, на пицце или в пасте.

Бананы

  • Бананы, как только начинают чернеть, можно заморозить и использовать для десертов или коктейлей. Храните их в кожуре или без нее — в замороженном виде они идеально подходят для выпечки или приготовления смузи.

Картофель

  • Чтобы заморозить картофель, его нужно предварительно отварить и остудить в ледяной воде. Он будет прекрасно подходить для жарки или запеканок после разморозки.

Молоко

  • Молоко можно замораживать в контейнерах или бутылках, а при размораживании его лучше встряхнуть, чтобы оно стало однородным. Этот метод поможет сохранить молоко на долгое время.

Песто

  • Песто прекрасно замораживается, особенно в форме порционных кубиков льда. Это позволяет размораживать только нужное количество для соусов или пасты.

Вино

  • Не выбрасывайте остатки вина — заморозьте его в кубиках льда и используйте для готовки. Это идеальный способ добавить вкус в соусы и мясные блюда.

Бекон

  • Бекон можно заморозить порциями, чтобы не размораживать всю упаковку за один раз. Просто кладите его на гриль или сковороду после разморозки.

Рис

  • Готовый рис замораживается без потери качества. Просто охладите его и заморозьте в контейнере. После разморозки его можно разогреть в микроволновке.

Крем для десертов

  • Если у вас остался крем, например, для торта, его можно заморозить. Просто храните в пакете с молнией, а перед использованием размораживайте в холодильнике.

Зелень

  • Порезанную зелень можно замораживать в кубиках льда. Это простой способ сохранить ее свежесть и использовать по мере необходимости.

Торт

  • Торт отлично замораживается, и даже после разморозки он не теряет своего вкуса. Заверните его в фольгу или бумагу для выпечки и поместите в морозильник.

Орехи

  • Орехи лучше хранить в морозильной камере, чтобы избежать их прогоркания. Положите их в пакеты с застежкой, и они останутся свежими намного дольше.

Сливочное масло

  • Масло можно замораживать как целыми пачками, так и в порционных кусочках. Это удобно для выпечки и приготовления блюд, ведь размораживать его можно по мере надобности.

Яйца

  • Яйца можно замораживать как в виде целого яйца (взбитого), так и по отдельности (желток и белок). После разморозки используйте яйца сразу, так как они быстро портятся.

Теперь вы знаете, что можно замораживать не только мясо и овощи, но и многие другие продукты, которые всегда будут под рукой, когда это нужно. Заморозка помогает экономить продукты и уменьшить количество отходов.

Уточнения

Замораживание — охлаждение ниже криоскопической температуры, которая отличается для разных видов продуктов и обычно лежит в диапазоне от (0 °C) для воды и до (-3 °C) для рыбы или мороженого.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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