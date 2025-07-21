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Ретро-арт: старые советские вещи, которые можно вписать в любой интерьер

Радиола и сервант из СССР возвращаются в моду как стильные элементы интерьера
3:20
Недвижимость

Вещи, сделанные в Советском Союзе, могут быть не только предметами ностальгии, но и настоящими украшениями интерьера, которые привнесут в дом особое очарование. Многие из них спустя годы становятся не просто актуальными, но и стилевыми акцентами, которые заслуженно занимают почетное место в современном дизайне. Вот семь советских вещей, которые снова в моде!

Радиола в современном интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Радиола в современном интерьере

Радиола

  • Радиола — это не просто старинный музыкальный аппарат, но и шикарное украшение интерьера. Если она все еще работает, можно устроить настоящую ретро-вечеринку. Если нет, радиола прекрасно станет оригинальной тумбочкой или элементом декора. Элегантный винтажный предмет, который привнесет атмосферу прошлого в ваш дом.

Настольная лампа

  • Советы о том, как выбирать светильники, не обошли стороной и советские лампы. Качество материалов и дизайнерское исполнение этих изделий до сих пор восхищает. Они создавались из натуральных материалов, а большие абажуры остаются актуальными и сегодня. Добавьте такую лампу в интерьер, и ваш дом наполнится уютом и теплотой.

Дисковой телефон

  • Этот предмет стал символом советской эпохи, и многие до сих пор сохраняют его как память о прошлом. Даже если телефон не работает, он может стать отличным элементом декора. Поставьте его на стильный столик из того времени — и удивите гостей необычным акцентом.

Кружевные салфетки

  • Когда-то кружевные салфетки использовались для украшения телевизоров и журнальных столиков в каждой советской квартире. Сейчас их можно преобразить в стильный декор, поместив в рамку. Такой аксессуар придаст интерьеру ретро-шарм и сделает его необычным.

Швейная машинка

  • Старые ножные швейные машинки — это не только часть истории, но и уникальные предметы для создания стильных предметов мебели. Превратите старую швейную машинку в оригинальный столик с кованым основанием. Покройте его лаком, подберите подходящую столешницу — и вот вам новый функциональный элемент в интерьере.

Сервант

  • Совсем не потерял своей актуальности и советский сервант, который был неотъемлемой частью почти каждого дома. Перекрасив его в современный цвет или даже добавив роспись, вы сможете вписать этот ретро-предмет в современный интерьер. Вместительные полки для сервизов и статуэток снова на высоте!

Часы

  • Напольные и настенные часы с советским дизайном снова в моде! Будь то величественные часы с кукушкой на кухне или старинный будильник, который станет акцентом на тумбочке — такие вещи способны стать настоящими арт-объектами. Они не только показывают время, но и придают интерьеру характер.

Сохраненные с советских времен вещи могут стать не только элементами памяти, но и стильными акцентами в вашем доме. Будь то радиола, швейная машинка или стильная лампа, эти предметы способны добавить теплоту и индивидуальность в любой интерьер. Не спешите их выбрасывать — они могут стать настоящими драгоценностями в вашем доме!

Уточнения

Интерье́р - в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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