Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минтруд предложил повысить МРОТ в 2026 году до 27 093 рублей
Светодиоды в фарах — вне закона: ГИБДД официально разъяснила запрет
Рецепт шарлотки с яблоками и орехами — пошаговая инструкция приготовления
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Учёные из Австралии и Японии назвали оптимальную длительность физической активности
Врачи: лёд в напитках на отдыхе может стать источником ротавирусной инфекции
Бурановские бабушки гордятся попаданием в базу сайта Миротворец*
Радиола и сервант из СССР возвращаются в моду как стильные элементы интерьера
Приседания: как их делать и как они помогают нарастить силу и мышцы ног

Почему ваши шторы не выглядят дорого? Разбираем секреты стильного декора окон

Правильный выбор ткани для штор влияет на общий стиль и комфорт в интерьере
3:00
Недвижимость

При выборе и установке штор многие допускают ошибки, которые могут испортить даже самые красивые занавески. Чтобы ваши шторы не только украшают интерьер, но и добавляют комнате уюта и гармонии, следуйте этим простым советам.

Занавески
Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian
Занавески

Рассчитайте высоту и ширину карниза

  • Высота: стандартное правило — расстояние от верхнего края оконной рамы до потолка должно быть примерно половиной длины. Но если между оконной отделкой и потолком больше 30 см, отступите 10-15 см от верхней части окна. Чтобы создать иллюзию высоты, устанавливайте карниз близко к потолку, особенно в комнатах с низкими потолками.
  • Ширина: чтобы окна выглядели визуально шире, установите карниз на 10-25 см шире, чем сама оконная рама с каждой стороны. Это важно, чтобы шторы не перекрывали окна, а создавали иллюзию пространства.

Подберите правильный размер штор

  • Длина: шторы, доходящие до пола, добавляют комнате торжественности и элегантности. Избегайте штор, которые заканчиваются выше пола на несколько сантиметров — они зрительно опустят потолки.
  • Ширина: для пышного эффекта ширина штор должна быть в два раза больше ширины окна. Для легких тканей — увеличьте полноту, чтобы создать объем. Тяжелые ткани, наоборот, требуют меньшей полноты.

Учтите ткань и фурнитуру

  • Легкие ткани, такие как хлопок, хорошо смотрятся с простыми карнизами, а более плотные ткани (например, бархат или жаккард) лучше смотрятся с массивными карнизами и декоративной фурнитурой.
  • Не забывайте об аксессуарах: выберите карнизы с подходящими навершиями и аккуратными крючками для драпировки, которые будут гармонировать с интерьером комнаты.

Как правильно вешать шторы

  • Начните с установки кронштейнов на стену или оконную раму. Используйте уровень, чтобы убедиться, что карниз висит ровно.
  • Для поддержания тяжелых штор, используйте анкеры и кронштейны, чтобы закрепить карниз. Это обеспечит надежную фиксацию и предотвратит проседание карниза.
  • Затем вставьте стержень в карман шторы или прикрепите её с помощью петель и крючков. Подтяните шторы, чтобы они красиво ложились на пол.

Идеальные детали

  • Шнуры для подхвата: если шторы соответствуют официальному стилю, можно добавить подхваты, которые аккуратно зафиксируют шторы на месте.
  • Минимум аксессуаров: не перегружайте интерьер лишними деталями. Убедитесь, что ваши шторы — это основной акцент в комнате, который не затмевают другие элементы.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете повесить шторы так, чтобы они не только подчеркивали стиль вашего дома, но и визуально улучшали пространство.

Уточнения

Што́ры занаве́ски - общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее

В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.

Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Инвестиции в Абхазию: как 8,5 млрд рублей помогут в развитии
Военно-морские учения CASAREX2025: что стоит за совместными действиями России и Ирана
Наталья Фриске рассказала о тяжёлом периоде в своей жизни
Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Лучшие цвета для педикюра в летний сезон 2025 года: вишневый, коралловый и baby blue
Григорий Лепс делится интимными кадрами с Авророй Кибой в Черногории
Bild: Германии грозит дефицит электроэнергии на фоне роста потребления
Кошки привыкают к людям и выражают привязанность по-своему
Рацион, движение и общение — три ключевых привычки для активной старости
Лазанья для гурманов: испытайте магию вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.