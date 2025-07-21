Почему ваши шторы не выглядят дорого? Разбираем секреты стильного декора окон

Правильный выбор ткани для штор влияет на общий стиль и комфорт в интерьере

3:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При выборе и установке штор многие допускают ошибки, которые могут испортить даже самые красивые занавески. Чтобы ваши шторы не только украшают интерьер, но и добавляют комнате уюта и гармонии, следуйте этим простым советам.

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Рассчитайте высоту и ширину карниза

Высота : стандартное правило — расстояние от верхнего края оконной рамы до потолка должно быть примерно половиной длины. Но если между оконной отделкой и потолком больше 30 см, отступите 10-15 см от верхней части окна. Чтобы создать иллюзию высоты, устанавливайте карниз близко к потолку, особенно в комнатах с низкими потолками.

: стандартное правило — расстояние от верхнего края оконной рамы до потолка должно быть примерно половиной длины. Но если между оконной отделкой и потолком больше 30 см, отступите 10-15 см от верхней части окна. Чтобы создать иллюзию высоты, устанавливайте карниз близко к потолку, особенно в комнатах с низкими потолками. Ширина: чтобы окна выглядели визуально шире, установите карниз на 10-25 см шире, чем сама оконная рама с каждой стороны. Это важно, чтобы шторы не перекрывали окна, а создавали иллюзию пространства.

Подберите правильный размер штор

Длина : шторы, доходящие до пола, добавляют комнате торжественности и элегантности. Избегайте штор, которые заканчиваются выше пола на несколько сантиметров — они зрительно опустят потолки.

: шторы, доходящие до пола, добавляют комнате торжественности и элегантности. Избегайте штор, которые заканчиваются выше пола на несколько сантиметров — они зрительно опустят потолки. Ширина: для пышного эффекта ширина штор должна быть в два раза больше ширины окна. Для легких тканей — увеличьте полноту, чтобы создать объем. Тяжелые ткани, наоборот, требуют меньшей полноты.

Учтите ткань и фурнитуру

Легкие ткани, такие как хлопок, хорошо смотрятся с простыми карнизами, а более плотные ткани (например, бархат или жаккард) лучше смотрятся с массивными карнизами и декоративной фурнитурой.

Не забывайте об аксессуарах: выберите карнизы с подходящими навершиями и аккуратными крючками для драпировки, которые будут гармонировать с интерьером комнаты.

Как правильно вешать шторы

Начните с установки кронштейнов на стену или оконную раму. Используйте уровень, чтобы убедиться, что карниз висит ровно.

Для поддержания тяжелых штор, используйте анкеры и кронштейны, чтобы закрепить карниз. Это обеспечит надежную фиксацию и предотвратит проседание карниза.

Затем вставьте стержень в карман шторы или прикрепите её с помощью петель и крючков. Подтяните шторы, чтобы они красиво ложились на пол.

Идеальные детали

Шнуры для подхвата : если шторы соответствуют официальному стилю, можно добавить подхваты, которые аккуратно зафиксируют шторы на месте.

: если шторы соответствуют официальному стилю, можно добавить подхваты, которые аккуратно зафиксируют шторы на месте. Минимум аксессуаров: не перегружайте интерьер лишними деталями. Убедитесь, что ваши шторы — это основной акцент в комнате, который не затмевают другие элементы.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете повесить шторы так, чтобы они не только подчеркивали стиль вашего дома, но и визуально улучшали пространство.

Уточнения

Што́ры занаве́ски - общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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