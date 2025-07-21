Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таурин в энергетиках может ускорять рост раковых клеток — данные американских учёных
Lada Iskra: премьера и цены нового автомобиля АвтоВАЗа
Экспертные советы по поливу моркови в июле: как избежать горечи и жесткости
Ирина Дубцова рассказала, как у Натана обстоят дела с женой
Киркоров и тайна кристального оберега: кому принадлежит второй амулет?
В июле туры в Хургаду с завтраками доступны от 100 тысяч рублей
The Hill: стратегия Трампа по Украине обречена на провал и затягивает конфликт
Выпирающий живот без лишнего веса может указывать на слабость интимных мышц
Пелагея готова вернуться в кресло наставника шоу Голос

5 странных бытовых привычек иностранцев, которые шокируют россиян: от прачечных до деревянных ванн

В Японии офуро — это не просто ванна, а источник тепла для всей семьи
3:20
Недвижимость

Планируя отпуск или переезд, можно столкнуться с неожиданными особенностями ведения хозяйства в разных странах мира. Интересно, что в каждом уголке планеты есть свои традиции и привычки, которые могут удивить и стать источником забавных ситуаций. Вот несколько таких особенностей.

Девушка в традиционной японской ванне офуро
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в традиционной японской ванне офуро

США: общественные прачечные

  • В американских городах часто можно встретить общественные прачечные, которые являются привычной частью быта. Это не просто места для стирки, но и своеобразные общественные пространства, где встречаются соседи и обсуждают разные вопросы. Такой способ стирки появился в США во времена Великой депрессии, когда индивидуальные стиральные машины были недоступны для большинства семей. Даже с улучшением экономического положения многие американцы продолжили использовать прачечные, экономя на коммунальных платежах.

Южная Корея: холодильник для кимчи

  • В Южной Корее на кухнях часто можно встретить не только обычный холодильник, но и специальный рефрижератор для хранения кимчи — традиционного корейского блюда из ферментированных овощей. Кимчи употребляется ежедневно, и корейцы нашли практическое решение, создав отдельный холодильник для его хранения, чтобы сохранить его свежесть и вкус. Это явление стало неотъемлемой частью домашнего быта в стране.

Германия: воскресенье без магазинов

  • В Германии воскресенье — это день отдыха, и большинство магазинов закрыты. Это часть традиции, когда жители страны предпочитают отдыхать в этот день. Если вдруг нужно что-то купить, придется идти в специализированные магазины или на заправки, где продаются товары первой необходимости. Однако несколько раз в году, в том числе в дни распродаж, магазины открываются и могут вызвать настоящий ажиотаж среди покупателей.

Япония: деревянная ванна (офуро)

  • В Японии популярна традиционная ванна из дерева, называемая офуро. Это не просто место для мытья, как у нас, а источник тепла. Японцы сначала принимают душ, а затем отдыхают в этой деревянной ванне, согреваясь и расслабляясь. Интересно, что воду в ванну наливают только один раз за вечер, и затем каждый член семьи по очереди пользуется ею. В отличие от наших привычных ванн, японцы используют офуро исключительно для поддержания тепла.

Исландия: водопроводная вода из термальных источников

  • Исландия уникальна тем, что вся система водоснабжения работает на термальных источниках. Вода, поступающая из-под крана, безопасна для питья и даже считается полезной благодаря содержанию минералов. Кроме того, она используется для отопления домов, так как в Исландии отопление работает круглый год. Несмотря на благоприятные качества воды, иногда можно столкнуться с запахом сероводорода, который не влияет на ее качество, но для некоторых может показаться необычным.

Эти необычные особенности быта подчеркивают, как разнообразен мир, и как важно быть готовым к культурным отличиям, будь то в путешествиях или при переезде в другую страну.

Уточнения

Быт — повседневный привычный уклад жизни человека, в котором удовлетворяются его физиологические потребности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее

В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.

Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Киркоров и тайна кристального оберега: кому принадлежит второй амулет?
В Японии офуро — это не просто ванна, а источник тепла для всей семьи
В июле туры в Хургаду с завтраками доступны от 100 тысяч рублей
The Hill: стратегия Трампа по Украине обречена на провал и затягивает конфликт
Выпирающий живот без лишнего веса может указывать на слабость интимных мышц
Пелагея готова вернуться в кресло наставника шоу Голос
Гигантские убытки немцев: как ветряные электростанции влияют на счета
Ежедневный уход за кожей: 5 шагов к идеальному состоянию кожи
ЭКО и возраст женщины: как шансы на беременность меняются после 35 лет – мнение эмбриолога
Признаки скорого ухода у собаки: ветеринары советуют следить за дыханием и температурой тела
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.