5 странных бытовых привычек иностранцев, которые шокируют россиян: от прачечных до деревянных ванн

В Японии офуро — это не просто ванна, а источник тепла для всей семьи

3:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Планируя отпуск или переезд, можно столкнуться с неожиданными особенностями ведения хозяйства в разных странах мира. Интересно, что в каждом уголке планеты есть свои традиции и привычки, которые могут удивить и стать источником забавных ситуаций. Вот несколько таких особенностей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в традиционной японской ванне офуро

США: общественные прачечные

В американских городах часто можно встретить общественные прачечные, которые являются привычной частью быта. Это не просто места для стирки, но и своеобразные общественные пространства, где встречаются соседи и обсуждают разные вопросы. Такой способ стирки появился в США во времена Великой депрессии, когда индивидуальные стиральные машины были недоступны для большинства семей. Даже с улучшением экономического положения многие американцы продолжили использовать прачечные, экономя на коммунальных платежах.

Южная Корея: холодильник для кимчи

В Южной Корее на кухнях часто можно встретить не только обычный холодильник, но и специальный рефрижератор для хранения кимчи — традиционного корейского блюда из ферментированных овощей. Кимчи употребляется ежедневно, и корейцы нашли практическое решение, создав отдельный холодильник для его хранения, чтобы сохранить его свежесть и вкус. Это явление стало неотъемлемой частью домашнего быта в стране.

Германия: воскресенье без магазинов

В Германии воскресенье — это день отдыха, и большинство магазинов закрыты. Это часть традиции, когда жители страны предпочитают отдыхать в этот день. Если вдруг нужно что-то купить, придется идти в специализированные магазины или на заправки, где продаются товары первой необходимости. Однако несколько раз в году, в том числе в дни распродаж, магазины открываются и могут вызвать настоящий ажиотаж среди покупателей.

Япония: деревянная ванна (офуро)

В Японии популярна традиционная ванна из дерева, называемая офуро. Это не просто место для мытья, как у нас, а источник тепла. Японцы сначала принимают душ, а затем отдыхают в этой деревянной ванне, согреваясь и расслабляясь. Интересно, что воду в ванну наливают только один раз за вечер, и затем каждый член семьи по очереди пользуется ею. В отличие от наших привычных ванн, японцы используют офуро исключительно для поддержания тепла.

Исландия: водопроводная вода из термальных источников

Исландия уникальна тем, что вся система водоснабжения работает на термальных источниках. Вода, поступающая из-под крана, безопасна для питья и даже считается полезной благодаря содержанию минералов. Кроме того, она используется для отопления домов, так как в Исландии отопление работает круглый год. Несмотря на благоприятные качества воды, иногда можно столкнуться с запахом сероводорода, который не влияет на ее качество, но для некоторых может показаться необычным.

Эти необычные особенности быта подчеркивают, как разнообразен мир, и как важно быть готовым к культурным отличиям, будь то в путешествиях или при переезде в другую страну.

Уточнения

Быт — повседневный привычный уклад жизни человека, в котором удовлетворяются его физиологические потребности.



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