Известковый налёт сдаётся первым — если вы знаете этот простой рецепт

Раковина и смеситель — настоящие "трудяги" на любой кухне. Они используются ежедневно, и неудивительно, что со временем на них появляется стойкий известковый налёт. Он не только портит внешний вид, но и лишает поверхности прежнего блеска.
Испанская модельерша Йоли, известная своими практичными лайфхаками, показала простой и натуральный способ вернуть чистоту и сияние без использования агрессивной химии.
Чтобы приготовить средство, понадобятся:
Смешайте всё это и подогрейте в микроволновке 20 секунд. Готовую жидкость переложите в бутылку с распылителем и обильно нанесите на раковину и кран.
Важно: дайте средству поработать минимум 15 минут — кислоты должны растворить известковый налёт.
Через 15 минут возьмите щётку и аккуратно очистите поверхность. После этого Йоли советует пройтись губкой с мылом, а затем тщательно смыть остатки водой.
Результат вас приятно удивит — раковина и смеситель будут выглядеть как новые.
Этот способ не только безопасен для здоровья и экологии, но и экономит ваши деньги. Лимон и уксус — натуральные чистящие средства, которые есть в каждом доме. И главное — эффект держится долго, о чём говорят восторженные отзывы пользователей.
Простые решения иногда работают лучше покупной химии и делают уборку лёгкой и быстрой.
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