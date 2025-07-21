Известковый налёт сдаётся первым — если вы знаете этот простой рецепт

Эффективное средство для очистки раковины от известкового налёта — состав и способ применения

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Раковина и смеситель — настоящие "трудяги" на любой кухне. Они используются ежедневно, и неудивительно, что со временем на них появляется стойкий известковый налёт. Он не только портит внешний вид, но и лишает поверхности прежнего блеска.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Человек выливает кипяток в раковину

Испанская модельерша Йоли, известная своими практичными лайфхаками, показала простой и натуральный способ вернуть чистоту и сияние без использования агрессивной химии.

Смесь, которая работает

Чтобы приготовить средство, понадобятся:

полстакана уксуса

полстакана воды

сок половины лимона

Смешайте всё это и подогрейте в микроволновке 20 секунд. Готовую жидкость переложите в бутылку с распылителем и обильно нанесите на раковину и кран.

Важно: дайте средству поработать минимум 15 минут — кислоты должны растворить известковый налёт.

Последний штрих — чистота до блеска

Через 15 минут возьмите щётку и аккуратно очистите поверхность. После этого Йоли советует пройтись губкой с мылом, а затем тщательно смыть остатки водой.

Результат вас приятно удивит — раковина и смеситель будут выглядеть как новые.

Экономно, безопасно и эффективно

Этот способ не только безопасен для здоровья и экологии, но и экономит ваши деньги. Лимон и уксус — натуральные чистящие средства, которые есть в каждом доме. И главное — эффект держится долго, о чём говорят восторженные отзывы пользователей.

Простые решения иногда работают лучше покупной химии и делают уборку лёгкой и быстрой.

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