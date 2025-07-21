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Пылесос, который не убирает, а отпугивает: неожиданные ловушки для воров

Способы предотвращения краж из дома во время отсутствия владельцев
1:36
Недвижимость

Когда вы уезжаете на несколько дней, ваш дом становится лёгкой целью для злоумышленников. Особенно если они заранее приметили вашу квартиру. Но есть простой способ, который может снизить риск неприятностей.

Робот - пылесос
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Робот - пылесос

Пылесос, который работает лучше охранной системы

Перед тем как уйти, не убирайте пылесос в кладовку. Оставьте его прямо посреди комнаты или у входа. Этот приём создаёт иллюзию, что хозяин только что вышел и вот-вот вернётся. Для грабителя это риск — непредсказуемость часто заставляет искать более лёгкую добычу.

Что ещё поможет защитить дом

  • Освещение с датчиками движения
    Если ночью к вашему дому кто-то подойдёт, включившийся свет может спугнуть незваного гостя.
  • Гравий вокруг дома
    По хрустящему гравию невозможно пройти незаметно — это отличный способ контролировать территорию и лишить грабителя шанса на бесшумное проникновение.
  • Не оставляйте ценные вещи на виду
    Звучит очевидно, но сумки, кошельки и украшения часто оказываются в поле зрения — даже когда вы дома.

Стоит ли говорить, что если вы забудете запереть дверь, вор может войти и унести всё за считаные секунды.

Двери и окна — ваши главные союзники

  • Закрывать входную дверь нужно всегда, даже если вы выходите на минуту.
  • На ночь тоже не забывайте запирать.
  • Особое внимание — окнам: во сне человек уязвим. Если злоумышленник проникнет в дом ночью, у вас может не быть времени на реакцию.

Уточнения

Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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