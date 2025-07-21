Пылесос, который не убирает, а отпугивает: неожиданные ловушки для воров

Когда вы уезжаете на несколько дней, ваш дом становится лёгкой целью для злоумышленников. Особенно если они заранее приметили вашу квартиру. Но есть простой способ, который может снизить риск неприятностей.
Перед тем как уйти, не убирайте пылесос в кладовку. Оставьте его прямо посреди комнаты или у входа. Этот приём создаёт иллюзию, что хозяин только что вышел и вот-вот вернётся. Для грабителя это риск — непредсказуемость часто заставляет искать более лёгкую добычу.
Стоит ли говорить, что если вы забудете запереть дверь, вор может войти и унести всё за считаные секунды.
Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.
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