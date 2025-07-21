Холодильник, который тайно греет электрический счёт — и как это остановить

Привычки, увеличивающие расход электроэнергии холодильника

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Холодильник работает круглосуточно, и именно он один из главных потребителей энергии в доме. По данным Европейской комиссии и Польского института экономики, на холодильное оборудование приходится до 30% домашнего расхода электричества. Но даже без покупки дорогих моделей можно заметно снизить эти траты — достаточно пересмотреть привычки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Куда ставить холодильник, чтобы не переплачивать

Чем теплее вокруг, тем больше работает компрессор. Поэтому холодильник не стоит ставить рядом с плитой, батареей или под прямыми солнечными лучами. Между ним и стеной важно оставлять зазор минимум 5-10 см, чтобы тепло свободно уходило.

Правильная температура и герметичность дверцы

В холодильнике достаточно поддерживать +3…+5 °C, а в морозилке — около -18 °C.

Каждый дополнительный градус холода увеличивает расход энергии на 5-10%.

Проверяйте уплотнители дверцы — если она закрывается неплотно, потери энергии становятся заметными, а счёт за свет растёт.

В холодильнике достаточно поддерживать +3…+5 °C, а в морозилке — около -18 °C. Каждый дополнительный градус холода увеличивает расход энергии на 5-10%. Проверяйте уплотнители дверцы — если она закрывается неплотно, потери энергии становятся заметными, а счёт за свет растёт. Не перегружайте холодильник

Забитый доверху холодильник не даёт воздуху свободно циркулировать, и мотор начинает работать на износ.

Не ставьте внутрь горячую еду — это резко повышает температуру, и техника вынуждена охлаждать её за ваш счёт.

Забитый доверху холодильник не даёт воздуху свободно циркулировать, и мотор начинает работать на износ. Не ставьте внутрь горячую еду — это резко повышает температуру, и техника вынуждена охлаждать её за ваш счёт. Следите за наледью

Если в вашем холодильнике нет функции No Frost, наледь внутри — прямой путь к лишнему расходу энергии. Регулярная разморозка помогает снизить нагрузку на мотор.

Если в вашем холодильнике нет функции No Frost, наледь внутри — прямой путь к лишнему расходу энергии. Регулярная разморозка помогает снизить нагрузку на мотор. Уезжаете — отключайте

Если планируете отпуск, отключите холодильник, если это возможно. Пара недель простоя даст заметную экономию.

Если планируете отпуск, отключите холодильник, если это возможно. Пара недель простоя даст заметную экономию. Маленькие привычки — большой эффект

Эксперты напоминают: достаточно изменить несколько повседневных привычек, чтобы сократить расход энергии на 10-20% в год. Это не только выгодно, но и полезно для окружающей среды.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



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