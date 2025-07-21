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Холодильник, который тайно греет электрический счёт — и как это остановить

Привычки, увеличивающие расход электроэнергии холодильника
2:02
Недвижимость

Холодильник работает круглосуточно, и именно он один из главных потребителей энергии в доме. По данным Европейской комиссии и Польского института экономики, на холодильное оборудование приходится до 30% домашнего расхода электричества. Но даже без покупки дорогих моделей можно заметно снизить эти траты — достаточно пересмотреть привычки.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Куда ставить холодильник, чтобы не переплачивать

Чем теплее вокруг, тем больше работает компрессор. Поэтому холодильник не стоит ставить рядом с плитой, батареей или под прямыми солнечными лучами. Между ним и стеной важно оставлять зазор минимум 5-10 см, чтобы тепло свободно уходило.

  • Правильная температура и герметичность дверцы
    В холодильнике достаточно поддерживать +3…+5 °C, а в морозилке — около -18 °C.
    Каждый дополнительный градус холода увеличивает расход энергии на 5-10%.
    Проверяйте уплотнители дверцы — если она закрывается неплотно, потери энергии становятся заметными, а счёт за свет растёт.
  • Не перегружайте холодильник
    Забитый доверху холодильник не даёт воздуху свободно циркулировать, и мотор начинает работать на износ.
    Не ставьте внутрь горячую еду — это резко повышает температуру, и техника вынуждена охлаждать её за ваш счёт.
  • Следите за наледью
    Если в вашем холодильнике нет функции No Frost, наледь внутри — прямой путь к лишнему расходу энергии. Регулярная разморозка помогает снизить нагрузку на мотор.
  • Уезжаете — отключайте
    Если планируете отпуск, отключите холодильник, если это возможно. Пара недель простоя даст заметную экономию.
  • Маленькие привычки — большой эффект
    Эксперты напоминают: достаточно изменить несколько повседневных привычек, чтобы сократить расход энергии на 10-20% в год. Это не только выгодно, но и полезно для окружающей среды.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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