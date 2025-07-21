Холодильник, который тайно греет электрический счёт — и как это остановить

Холодильник работает круглосуточно, и именно он один из главных потребителей энергии в доме. По данным Европейской комиссии и Польского института экономики, на холодильное оборудование приходится до 30% домашнего расхода электричества. Но даже без покупки дорогих моделей можно заметно снизить эти траты — достаточно пересмотреть привычки.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Куда ставить холодильник, чтобы не переплачивать
Чем теплее вокруг, тем больше работает компрессор. Поэтому холодильник не стоит ставить рядом с плитой, батареей или под прямыми солнечными лучами. Между ним и стеной важно оставлять зазор минимум 5-10 см, чтобы тепло свободно уходило.
Правильная температура и герметичность дверцы В холодильнике достаточно поддерживать +3…+5 °C, а в морозилке — около -18 °C. Каждый дополнительный градус холода увеличивает расход энергии на 5-10%. Проверяйте уплотнители дверцы — если она закрывается неплотно, потери энергии становятся заметными, а счёт за свет растёт.
Не перегружайте холодильник Забитый доверху холодильник не даёт воздуху свободно циркулировать, и мотор начинает работать на износ. Не ставьте внутрь горячую еду — это резко повышает температуру, и техника вынуждена охлаждать её за ваш счёт.
Следите за наледью Если в вашем холодильнике нет функции No Frost, наледь внутри — прямой путь к лишнему расходу энергии. Регулярная разморозка помогает снизить нагрузку на мотор.
Уезжаете — отключайте Если планируете отпуск, отключите холодильник, если это возможно. Пара недель простоя даст заметную экономию.
Маленькие привычки — большой эффект Эксперты напоминают: достаточно изменить несколько повседневных привычек, чтобы сократить расход энергии на 10-20% в год. Это не только выгодно, но и полезно для окружающей среды.
Уточнения
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.