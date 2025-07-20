Стиральная машина как тихий вампир — вот сколько энергии она высасывает ежедневно

Какие привычки при стирке увеличивают расход электроэнергии — данные производителей бытовой техники

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При постоянном росте цен на электроэнергию мы ищем способы экономить, не жертвуя чистотой и комфортом. Одна из скрытых статей расходов — стиральная машина, особенно если пользоваться ею бездумно. Вот как снизить счета за электричество и не потерять в качестве стирки.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Холодная вода — ваш союзник

Современные порошки и гели прекрасно справляются с загрязнениями при низких температурах. Тёплая стирка требует больше энергии, а значит — денег. Для повседневной одежды достаточно холодной или чуть тёплой воды. Тёплую используйте только для полотенец и постельного белья, где важна дезинфекция.

Не перегружайте, но и не запускайте пустую машину

Слишком полный барабан мешает вещам отстирываться, а полупустая загрузка расходует почти столько же воды и энергии. Оптимальный вариант — когда сверху остается примерно ладонь свободного пространства. Так бельё двигается свободно, а стирка идёт эффективно.

Больше порошка — не чище

Чем больше моющего средства, тем хуже. Переизбыток вызывает дополнительное полосканье, что тянет воду и электричество. Идеальное решение — капсулы с точно рассчитанной дозировкой. Это и чисто, и экономно.

Используйте режим "эко" и стирку в выгодные часы

Современные машины оснащены эко-программами, которые работают при низкой температуре с меньшим расходом воды, но дольше по времени. Такой режим снижает энергопотребление. А ещё можно стирать ночью — в это время тарифы часто ниже.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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