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Термиты, которые выбирают ваш дом вместо леса — опасный выбор для вас

Эффективные методы уничтожения летающих термитов — рекомендации специалистов
2:06
Недвижимость

Стая крылатых насекомых у окна может напугать кого угодно. Но стоит ли сразу паниковать? Не всегда. Как объясняет Тони Кинг, основатель компании по борьбе с вредителями Pied Piper, "появление роя не обязательно говорит о заражении, но раннее обнаружение поможет избежать дорогостоящих последствий".

Термитник
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Olga_Ernst by Olga Ernst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Термитник

Как распознать летающих термитов

Их цель — оставить родную колонию, найти пару и создать новую.
Стивен Дюпюи, менеджер Terminix, выделяет ключевые признаки:

  • Крылья одинакового размера, в отличие от муравьев
  • Тёмный окрас, широкая талия и прямые усики
  • Стремление к свету — часто появляются у окон и ламп

Как и почему происходит заражение

По словам Кинга, рои появляются в тёплую и влажную погоду — именно тогда зрелая колония выпускает "основателей". Особенно рискуют дома с протечками, сыростью, плохо устроенным дренажем или контактирующей с землей древесиной. В неблагоприятных условиях термиты развиваются годами, оставаясь незамеченными.

Что делать, если появились летающие термиты

С роями на улице бороться бессмысленно — они быстро исчезнут.
Для домашних ситуаций Кинг рекомендует использовать аэрозоли с пиретринами или установить ловушки и емкости с мыльной водой возле источников света.
Но это временно. Уничтожить колонию помогут только профессиональные средства или системы приманок, которые термиты уносят в гнездо.
Некоторые методы требуют оборудования и вмешательства специалистов.

Как предотвратить заражение

  • Выключайте наружный свет в сезон роения
  • Держите дрова и мульчу подальше от фундамента
  • Следите за дренажем и сухостью в подвале
  • Ликвидируйте щели, протечки и избыток влаги
  • Никогда не замуровывайте поврежденную термитами древесину без устранения причины
  • Не тревожьте обнаруженные гнезда — это может усугубить ситуацию

Уточнения

Терми́ты или белые муравьи (лат. Isoptera), — инфраотряд общественных насекомых с неполным превращением, входящий в отряд таракановые.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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