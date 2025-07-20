Термиты, которые выбирают ваш дом вместо леса — опасный выбор для вас

Стая крылатых насекомых у окна может напугать кого угодно. Но стоит ли сразу паниковать? Не всегда. Как объясняет Тони Кинг, основатель компании по борьбе с вредителями Pied Piper, "появление роя не обязательно говорит о заражении, но раннее обнаружение поможет избежать дорогостоящих последствий".
Их цель — оставить родную колонию, найти пару и создать новую.
Стивен Дюпюи, менеджер Terminix, выделяет ключевые признаки:
По словам Кинга, рои появляются в тёплую и влажную погоду — именно тогда зрелая колония выпускает "основателей". Особенно рискуют дома с протечками, сыростью, плохо устроенным дренажем или контактирующей с землей древесиной. В неблагоприятных условиях термиты развиваются годами, оставаясь незамеченными.
С роями на улице бороться бессмысленно — они быстро исчезнут.
Для домашних ситуаций Кинг рекомендует использовать аэрозоли с пиретринами или установить ловушки и емкости с мыльной водой возле источников света.
Но это временно. Уничтожить колонию помогут только профессиональные средства или системы приманок, которые термиты уносят в гнездо.
Некоторые методы требуют оборудования и вмешательства специалистов.
Терми́ты или белые муравьи (лат. Isoptera), — инфраотряд общественных насекомых с неполным превращением, входящий в отряд таракановые.
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