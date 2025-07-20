Пятно, которое пришло с пузырём: неожиданный враг вашей одежды

Мыльные пузыри — источник детской радости и… головной боли для родителей. Эти легкие, переливающиеся шары могут оставить на одежде стойкие пятна. Но не спешите расстраиваться — избавиться от них проще, чем кажется. Главное — знать, как действовать правильно.
На первый взгляд они безобидны, но за яркими переливами скрывается химия.
В составе пузырей — поверхностно-активные вещества, глицерин и иногда красители. Когда пузырь лопается, жидкость проникает в ткань, меняет структуру волокон и словно притягивает грязь. А если в составе есть краситель, пятно становится практически неизбежным. Особенно это актуально для деликатных тканей — на них загрязнение закрепляется быстрее и держится дольше.
Первое и главное правило — не тереть ткань. Так вы только разнесете пятно. Лучше аккуратно промокнуть его чистой тканью или бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю влагу. А затем выбрать один из проверенных способов.
Чтобы закрепить результат, выстирайте вещь как обычно. Так вы окончательно избавитесь от остатков загрязнения.
Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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