Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глазьев: санкции ЕС способствовали росту импортозамещения в России и Беларуси
Какой приём помогает избавиться от сорняков раз и навсегда
Названы самые дешёвые страны для жизни в 2025 году
Электросамокаты на грани: новый Turbo может стать самым быстрым, но ценой в 29 тысяч долларов
Михаил Кержаков о целях на сезон 2025/2026: игровая практика и наставничество
Проезд на красный при сбое светофора считается нарушением ПДД
Эффективные методы уничтожения летающих термитов — рекомендации специалистов
Кошек можно кормить чаще и понемногу — ветеринары о правильном режиме
Почему волосы стали тоньше и слабее — даже если вам ещё далеко до климакса

Пятно, которое пришло с пузырём: неожиданный враг вашей одежды

Чем отстирать пятна от мыльных пузырей — советы экспертов по уходу за одеждой
2:33
Недвижимость

Мыльные пузыри — источник детской радости и… головной боли для родителей. Эти легкие, переливающиеся шары могут оставить на одежде стойкие пятна. Но не спешите расстраиваться — избавиться от них проще, чем кажется. Главное — знать, как действовать правильно.

Мыльные пузыри
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Liebig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мыльные пузыри

Почему пузыри оставляют пятна на одежде

На первый взгляд они безобидны, но за яркими переливами скрывается химия.
В составе пузырей — поверхностно-активные вещества, глицерин и иногда красители. Когда пузырь лопается, жидкость проникает в ткань, меняет структуру волокон и словно притягивает грязь. А если в составе есть краситель, пятно становится практически неизбежным. Особенно это актуально для деликатных тканей — на них загрязнение закрепляется быстрее и держится дольше.

Как быстро и эффективно удалить пятно

Первое и главное правило — не тереть ткань. Так вы только разнесете пятно. Лучше аккуратно промокнуть его чистой тканью или бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю влагу. А затем выбрать один из проверенных способов.

  • Теплая вода с мылом
    Самый простой метод — замочить вещь в теплой воде с добавлением нейтрального мыла. Через несколько минут аккуратно промять ткань в области пятна и хорошо прополоскать. Если нужно — повторить.
  • Белый уксус
    Смешайте уксус с теплой водой, смочите в растворе тряпочку и аккуратно промокните пятно. Уксус помогает растворить остатки мыла в ткани.
  • Пищевая сода
    Сделайте густую пасту из воды и соды, нанесите ее на загрязненное место и оставьте на несколько минут. Затем просто смойте. Подходит для хлопковых изделий.
  • Лимонный сок
    Природный отбеливатель — лимонный сок — поможет справиться с пятнами. Нанесите его на ткань, подождите немного и тщательно промойте.
  • Растительное масло
    Если в составе пузырей был глицерин, масло поможет его растворить. Но после обработки вещь нужно обязательно выстирать.
  • Перекись водорода или хлоргексидин
    Эти средства хороши для светлых тканей и особо стойких пятен. Но с цветными материалами использовать их стоит осторожно.

После стирки

Чтобы закрепить результат, выстирайте вещь как обычно. Так вы окончательно избавитесь от остатков загрязнения.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию

Певица Максим рассказала о неловком моменте на дне рождения шестилетней девочки, которая не узнала её. Узнайте, что произошло и чем это обернулось.

Певица Максим рассказала, как её унизила шестилетняя девочка
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Электросамокаты на грани: новый Turbo может стать самым быстрым, но ценой в 29 тысяч долларов
Михаил Кержаков о целях на сезон 2025/2026: игровая практика и наставничество
Проезд на красный при сбое светофора считается нарушением ПДД
Эффективные методы уничтожения летающих термитов — рекомендации специалистов
Кошек можно кормить чаще и понемногу — ветеринары о правильном режиме
Почему волосы стали тоньше и слабее — даже если вам ещё далеко до климакса
Идеи для вкусного обеда и ужина из говядины
Мария Погребняк пофлиртовала с бывшим мужем
Врачи назвали 10 последствий отказа от газировки для здоровья организма
Шукшиной не понравилась туалетная реклама MAX Инстасамки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.